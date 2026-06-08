Bajo la lluvia y tras una despedida histórica, terminó el velorio del Indio Solari en Villa Domínico

La despedida de Carlos Alberto "Indio" Solari llegó a su fin durante la madrugada de este lunes en Villa Domínico, luego de una jornada que reunió a una multitud de seguidores llegados desde distintos puntos del país para rendir homenaje a una de las figuras más influyentes de la historia del rock argentino.

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El velorio se realizó en el Microestadio Gatica, ubicado en el Parque de los Trabajadores de Avellaneda, y se extendió durante más de 18 horas. Desde temprano, miles de personas formaron largas filas para ingresar al predio y despedirse del artista, quien fue hallado sin vida el pasado viernes 5 de junio en su vivienda de Parque Leloir. La autopsia determinó que la muerte se produjo como consecuencia de un accidente cerebrovascular (ACV).

La ceremonia comenzó alrededor de las 10 de la mañana del domingo , una hora antes de lo previsto, debido a la masiva concurrencia. Con el correr de las horas, la fila llegó a ocupar decenas de cuadras y continuó avanzando incluso cuando la lluvia y las bajas temperaturas se hicieron sentir durante la tarde y la noche.

Aunque la familia había manifestado que el velorio permanecería abierto "hasta que haga falta", cerca de las 4 de la madrugada se cerraron las puertas del microestadio y concluyó la transmisión en vivo que se emitía desde las cuentas oficiales del músico.

Poco después de las 6 de la mañana, el Ministerio de Seguridad bonaerense confirmó oficialmente el final de la despedida pública. En un comunicado, informó que la familia decidió dar por terminada la ceremonia una vez que ingresaron los últimos seguidores.

image Despedida al Indio Solari. RS Fotos.

Las autoridades también destacaron el comportamiento de los asistentes y agradecieron la colaboración de quienes participaron del operativo de seguridad desplegado durante todo el evento.

Con las primeras luces del día, apenas permanecían en la zona algunos grupos de fanáticos y vendedores ambulantes que comenzaban a retirarse bajo una persistente llovizna. Mientras tanto, continuaban las tareas para normalizar el tránsito y reabrir completamente los alrededores del predio.

Por el momento, no trascendió información oficial sobre el destino de los restos del Indio Solari ni sobre los próximos pasos que seguirá la familia tras la multitudinaria despedida que quedará marcada como uno de los homenajes populares más masivos de la historia reciente de la Argentina.