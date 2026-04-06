Belén Ramet, invitada por Perú para llevar su voz a la Feria del Libro

Belén Ramet debutará en la Feria del Libro de Buenos Aires el domingo 3 de mayo a las 17:00. Invitada por la delegación de Perú , que también hará su estreno con pabellón propio . La sanjuanina será parte de una presentación sobre la histórica y rica hermandad musical entre ambas naciones.

" Este vínculo con Perú se da porque ellos ven mi trabajo, que yo hace bastante tiempo vengo trabajando en la divulgación de la música argentina ", explicó a DIARIO DE CUYO la artista. Según relató, el contacto se produjo de manera directa a través de las plataformas digitales donde ella comparte sus hallazgos y reinterpretaciones: "Me enviaron un mail con la invitación para esta hermosa actividad que vamos a hacer", contó.

La propuesta que Ramet llevará al predio de La Rural se titula "Sonidos que cruzan fronteras, historia musical entre Perú y Argentina" . No será un concierto tradicional, sino una experiencia que combina la academia con la interpretación. El objetivo es desdibujar los límites geográficos actuales para entender la música como un flujo constante que preexiste a las naciones modernas.

“ Vamos a trabajar el contexto histórico de la música peruana en la Argentina y vamos a ir haciendo también una escucha sensible de las músicas de ambos países, para ir buscando esos puntos de encuentro, que son muchísimos ", señaló la artista. “Antes, las culturas de América Latina eran totalmente permeables unas a otras, no había fronteras", agregó.

En esta tarea no estará sola. Compartirá el estrado con Zoila Riga, una de las musicólogas más influyentes del Perú y autora de diversos textos sobre la materia.

“Entre ella y yo vamos a ir armando esta hermosa charla compartida", dijo Ramet. Juntas, explorarán, por ejemplo, cómo las corrientes libertadoras del General San Martín no solo transportaron soldados, sino también ritmos y tradiciones. Ramet destacó un dato histórico fascinante: "Doscientos cincuenta de esos soldados eran músicos y eran libertos afrodescendientes. Hay una circulación de repertorio y cultura transmitida oralmente que ha ido trascendiendo los siglos".

De América Latina al mundo

La invitación a la Feria del Libro llega en un momento de gran expansión para la sanjuanina. Además de su labor docente para distintos países de la región, Ramet se encuentra en pleno proceso de escritura de un libro que busca sistematizar su trabajo de divulgación, con miras a publicarse este mismo año.

Para ella, este reconocimiento externo es una consecuencia de una búsqueda personal por la identidad ancestral: "Sentía que había una necesidad de ordenar un montón de piezas y de fragmentos que, a través del tiempo, se nos habían ido olvidando; recoger memorias de todo el colectivo latinoamericano, que tienen una potencia muy enorme y que tienen que ver con nuestra identidad más ancestral. Como tomar esa antorcha y traerla para recordarla, para visibilizarla".

Aunque su nombre ya resuena en ámbitos culturales de Europa y Estados Unidos, donde ha llevado su voz y su trabajo, Belén mantiene su esencia arraigada en su tierra, pero con una visión continental. "Estoy en San Juan, estoy aquí en mi Argentina, pero me siento muy conectada con todos los países de América Latina. Siento ese espíritu que nos une; a veces se nos olvida, pero somos muy hermanos", concluyó con entusiasmo la ascendente cantante viajera