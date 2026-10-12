Calamares, un jurado inflexible y una eliminación que sorprendió en MasterChef Celebrity

Paula Trápani se convirtió en la segunda eliminada de la nueva temporada de MasterChef Celebrity (Telefe), tras presentar un risotto rojo con calamares que el jurado consideró poco cocido . La primera en irse había sido Pachu Peña .

Doce famosos participaron del desafío, que tuvo como protagonistas al arroz y al calamar . La consigna fue revelada por los chefs Damián Betular , Germán Martitegui y Maru Botana al levantar dos campanas que ocultaban los ingredientes. Los participantes tuvieron 60 minutos para cocinar, sin posibilidad de ir al mercado, y trabajaron con una canasta de productos elegidos por la producción.

Antes de arrancar, Betular hizo una demostración de cómo abrir, cortar y limpiar el calamar. Esa tarea fue una de las mayores dificultades de la noche, ya que varios famosos debieron superar el rechazo que les provocaba manipularlo. Martitegui, por su parte, les adelantó que hay combinaciones con el arroz que funcionan como una “pareja perfecta”.

Participaron de la gala Mike Amigorena , Pablo Migliore , Hernán “Mala Fama” Coronel , Alejandro Lerner , Campi , Sebastián Presta , Marta Fort , Paula Trápani , Julieta Nair Calvo , Pablo Giralt , Grego Rossello y Morena Beltrán .

Los chefs dejaron en la instancia final a cuatro concursantes: Trápani , Amigorena , Giralt y Coronel . El periodista deportivo y el músico fueron salvados, y la eliminación quedó entre la periodista y el actor.

El plato de Amigorena recibió críticas, sobre todo por el arroz. Martitegui rescató su sabor, aunque dijo que era lo único a favor, y Botana notó que el calamar estaba duro. Betular, en cambio, se mostró fascinado con la propuesta, y ese respaldo le permitió al actor seguir una semana más.

Trápani, en cambio, presentó el risotto con el calamar cortado en piezas grandes, en lugar de los anillos tradicionales. Los tres jurados coincidieron en que tenía un problema de cocción, tanto en el arroz como en el molusco. Martitegui resumió que el plato estuvo “casi del mar a la mesa” y precisó que el calamar crudo fue lo que definió su salida. La conductora admitió que, al probarlo, no notó la textura gomosa.

Tras conocer la decisión, Trápani dijo que esperaba continuar porque se había esforzado y siempre cocinó con cariño, pero que “es una competencia”. Betular la contuvo, le recordó que un mal día puede definir la permanencia de cualquiera y le deseó verla en una eventual revancha. Entre abrazos y aplausos de sus compañeros, la periodista dejó el delantal sobre la mesada y se despidió del programa.