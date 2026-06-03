Chalet Cantoni: el duelo y la memoria transfigurados en arte

El jueves 4 de junio, en el Chalet Cantoni – Casa Cultural, abrirá sus puertas una nueva exposición , emotiva, evocativa y cargada de significado. "Gestos del Tiempo Suspendido" reunirá por primera vez las producciones de los artistas visuales Daniela Linares y Gavis Robledo , quienes se involucran con una temática profunda: la muerte .

“La muestra aborda la memoria y la pérdida a partir de obras que exploran formas íntimas del duelo y la persistencia afectiva”, dice el texto curatorial de la exposición. “A través del bordado y del dibujo, las piezas reconstruyen escenas atravesadas por la ausencia”, apunta.

Gavis Robledo, artista visual formado en la Universidad Nacional de San Juan y fundador de la galería “El Cruce”, presenta un conjunto de diez obras en láminas más un díptico, que forman parte de su serie “Velorios” . Su proceso creativo estuvo guiado por su maestro “Polo” Suárez Jofré, figura clave en el desarrollo de esta producción .

El eje de su propuesta nació de una sugerencia inesperada que lo llevó a indagar en sus propias vivencias ante la pérdida. Robledo relató a DIARIO DE CUYO cómo se originó la temática de su entrega.

"Yo era muy amigo del Polo, me juntaba con él a dibujar. Un día me propuso trabajar el Apocalipsis; y yo dije ‘sonamos’, porque si bien sabía lo que era, nunca leí la Biblia. Él me dijo: ‘Pensá en algo que te haya impactado, algo doloroso que te haya impactado visualmente, auditivamente’. Y yo le dije: ‘Hace poquito fui a un velorio, en una casa de familia’. Eso me había impactado, porque no eran como ahora, en las salas velatorias. Bueno, allí arranqué con la serie de velorios”, compartió Gavis.

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“Mirá qué viejo sabio, qué bien que me indujo, digamos, para poder llegar a eso. La muerte es Apocalipsis", agregó el artista, quien, a través de sus trazos, transformó el rito en una manifestación del fin, desde una mirada artística y personal.

Fotografía, hilos y reparación en la creación de Daniela

Por su parte, Daniela Linares, licenciada en Artes Visuales por la UNSJ y ganadora del Premio Adquisición del Salón Juego de Damas de Galería Artify en tres ocasiones, exhibe una producción textil que deviene de su propia tesis de grado. Sus piezas dialogan directamente con las de Robledo a través de la manifestación de lo ausente.

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"Yo voy a presentar una parte de la serie La Memoria Imposible, que consta de fotografías intervenidas con bordado. Son fotografías familiares, recuperadas, encontradas, algunas rotas... Al trabajar sobre la ausencia de algunos integrantes en la familia, el bordado es una especie de reparación de esta historia, de esta memoria familiar, para poder unir estos tiempos. Así como con el bordado o la costura se unen materialidades y piezas textiles, lo mismo se ve con las fotografías y con lo que cuentan", detalló la artista a este medio.

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La obra de Linares surge de un quiebre en su propia historia. "Mi hermano falleció muy chiquito, a los 16 años. A partir de ese golpe o ese quiebre en nuestra historia y en nuestros tiempos, trabajo justamente el cómo se percibe la ausencia, el tiempo, después de esta pérdida trágica”, relató.

"Es reparar, es reconstruir y es apelar también a la memoria. El bordado tiene mucho que ver con la memoria... Históricamente se han juntado mujeres a bordar en diferentes lugares, sobre todo en Latinoamérica, como en una acción política, quizás para defender pueblos, para denunciar desaparecidos, todo esto que significa la memoria. A partir de ahí tomo al bordado, para poder suscitar también la memoria, pero en este caso un poco más íntima", concluyó Linares.

La cita en el Chalet Cantoni

"Gestos del Tiempo Suspendido" – Daniela Linares y Gavis Robledo