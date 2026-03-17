    • 17 de marzo de 2026 - 19:24

    Colecta solidaria para ayudar a un talentoso músico sanjuanino: Matías Inostroza necesita ayuda

    Familiares y amigos del músico sanjuanino lanzaron una colecta solidaria para que pueda ser intervenido quirúrgicamente.

    Colecta solidaria para ayudar a un talentoso músico sanjuanino: Matías Inostroza necesita ayuda

    Colecta solidaria para ayudar a un talentoso músico sanjuanino: Matías Inostroza necesita ayuda

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    Por Estela Ruiz M.

    El reconocido músico sanjuanino Matías Inostroza –de destacada actuación en distintas bandas y agrupaciones- necesita la solidaridad de los sanjuaninos. Debe ser sometido a una operación urgente, pero “tiene problemas con la obra social”, por lo que familiares y amigos solicitan colaboración para poder costearla.

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    “Estamos buscando donaciones para que lo puedan operar”, dijeron desde el entorno del talentoso artista, muy querido y respetado en el ambiente. “Tiene fracturada su muñeca y múltiples fracturas en una pierna. Está internado en el Hospital Rawson”, informaron sobre su estado actual.

    Inostroza es un brillante baterista, que se ha desempeñado en diversas y prestigiosas agrupaciones locales. Entre otras, ha puesto su particular toque en La Camerata San Juan, Mundo Binario y Ex Dealer.

    “Hoy más que nunca necesitamos activar como comunidad. Acompañarlo para que pueda lograrlo y volver a hacer lo que ama y de lo que vive”, dijeron sus amigos.

    Colecta solidaria: Cómo ayudar

    “Cada donación es una ayuda muy grande para él”, subrayaron desde el núcleo de Matías, esperanzados en que la solidaridad de los sanjuaninos pueda revertir su situación. Quienes deseen colaborar, con el monto que puedan, deben hacerlo a:

    Alias: bata.plato.esclavo

    Titular: Matías Emanuel Falcón.

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