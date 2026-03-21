    • 21 de marzo de 2026 - 09:54

    Conmoción por la muerte del ex baterista de Los Piojos, Daniel Buira

    Impacto en el rock nacional: murió Daniel Buira, exbaterista de Los Piojos, tras descompensarse en su escuela de percusión.

    Falleció Daniel Buira, el primer baterista de Los Piojos, en su escuela La Chilinga.

    Falleció Daniel Buira, el primer baterista de Los Piojos, en su escuela La Chilinga.

    Foto:

    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    El mundo del rock nacional está de luto tras confirmarse la muerte del primer baterista de Los Piojos. El músico Daniel Buira, de 54 años, falleció durante la madrugada en su escuela de percusión, generando conmoción entre seguidores y colegas. La noticia impacta por tratarse de un referente clave del rock argentino.

    Leé además

    La Agenda Cultural de San Juan tiene entre sus propuestas destacadas la actuación de la cantante alemana de prestigio internacional, Sibylla Rubens, junto a el clavecinista Nikolai Ott.

    Agenda Cultural de San Juan: el sábado 21 trae una cartelera muy tentadora
    Doble triunfo. MasterChef ganó el podio del rating, Ian Lucas la edición Celebrity 2026. 

    MasterChef 2026: la final que le dio a Telefe el súper trono del rating

    Murió el baterista de Los Piojos en su escuela

    El hecho ocurrió en la escuela de percusión La Chilinga, ubicada en Ciudad Jardín, partido bonaerense de Tres de Febrero. Según fuentes policiales, el músico se encontraba en un patio interno cuando comenzó a pedir ayuda cerca de las 4 de la madrugada, manifestando que no podía respirar.

    Un vecino acudió rápidamente a asistirlo, pero Buira se descompensó, perdió el conocimiento y falleció en el lugar, antes de poder recibir atención médica. La situación generó una inmediata intervención de las autoridades.

    Investigación en curso y antecedentes de salud

    La Justicia inició una causa por averiguación de causales de muerte, que quedó a cargo de la UFI 8 de Morón. Si bien trascendió que el músico padecía asma, los investigadores buscan descartar cualquier otra circunstancia vinculada al hecho.

    En el lugar se ordenaron pericias y revisión de cámaras de seguridad externas, ya que el establecimiento no contaría con dispositivos de grabación en su interior.

    Un referente del rock nacional

    Daniel Buira fue uno de los bateristas fundadores de Los Piojos, banda emblemática del rock argentino que marcó a varias generaciones. Formó parte de la etapa inicial del grupo y participó en la construcción del sonido que luego se consolidaría a nivel nacional.

    El músico también fue creador de La Chilinga, espacio dedicado a la enseñanza de percusión fundado en 1995, donde formó a numerosos artistas y promovió la cultura musical.

    Su muerte deja un fuerte vacío en la escena artística y reaviva el reconocimiento a su trayectoria dentro de una de las bandas más influyentes del país.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    BTS: Faltan apenas horas para el regreso de la famosa banda surcoreana a los escenarios

    Desvelo global: el inminente retorno de BTS paraliza al fandom

    Graciela Alfano podría sumarse a la casa en medio del movimiento por Gran Hermano.

    Gran Hermano: Graciela Alfano podría entrar y promete show y rating

    Pasión de Sábado será la plataforma de lanzamiento de Tana Borghetti como cantautora de cumbia y cuarteto

    Una sanjuanina en Pasión de Sábado: Tana Borghetti hará su gran debut en la pantalla nacional

    Chuck Norris forjó una de las carreras más exitosas de Hollywood. Estaba retirado en Hawái hace varios años. 

    La fortuna de Chuck Norris: este era el patrimonio de la leyenda del cine al momento de su muerte