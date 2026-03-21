Conmoción por la muerte del ex baterista de Los Piojos, Daniel Buira

El mundo del rock nacional está de luto tras confirmarse la muerte del primer baterista de Los Piojos . El músico Daniel Buira , de 54 años, falleció durante la madrugada en su escuela de percusión, generando conmoción entre seguidores y colegas. La noticia impacta por tratarse de un referente clave del rock argentino.

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El hecho ocurrió en la escuela de percusión La Chilinga , ubicada en Ciudad Jardín, partido bonaerense de Tres de Febrero. Según fuentes policiales, el músico se encontraba en un patio interno cuando comenzó a pedir ayuda cerca de las 4 de la madrugada , manifestando que no podía respirar.

Un vecino acudió rápidamente a asistirlo, pero Buira se descompensó, perdió el conocimiento y falleció en el lugar , antes de poder recibir atención médica. La situación generó una inmediata intervención de las autoridades.

La Justicia inició una causa por averiguación de causales de muerte , que quedó a cargo de la UFI 8 de Morón. Si bien trascendió que el músico padecía asma , los investigadores buscan descartar cualquier otra circunstancia vinculada al hecho.

En el lugar se ordenaron pericias y revisión de cámaras de seguridad externas , ya que el establecimiento no contaría con dispositivos de grabación en su interior.

Un referente del rock nacional

Daniel Buira fue uno de los bateristas fundadores de Los Piojos, banda emblemática del rock argentino que marcó a varias generaciones. Formó parte de la etapa inicial del grupo y participó en la construcción del sonido que luego se consolidaría a nivel nacional.

El músico también fue creador de La Chilinga, espacio dedicado a la enseñanza de percusión fundado en 1995, donde formó a numerosos artistas y promovió la cultura musical.

Su muerte deja un fuerte vacío en la escena artística y reaviva el reconocimiento a su trayectoria dentro de una de las bandas más influyentes del país.