Convocan a bailarines para participar de la Gala Patria del 25 de Mayo

Las inscripciones serán de manera virtual desde el miércoles 15 hasta el lunes 20 de abril.

El Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte abrirá el próximo 15 de abril la convocatoria destinada a bailarines interesados en formar parte del espectáculo artístico de la Gala Patria del 25 de Mayo, que se realiza en conmemoración de la Revolución de Mayo de 1810.

Quienes deseen participar podrán inscribirse hasta el lunes 20 de abril a través de un formulario online (hacé click aquí). Finalizado ese plazo, se llevará a cabo un casting presencial el miércoles 22 en Espacios Compartidos.

Según informaron, los bailarines seleccionados serán notificados el 27 de abril, tras la evaluación del jurado.