    • 14 de abril de 2026 - 09:28

    Convocan a bailarines para participar de la Gala Patria del 25 de Mayo

    Las inscripciones serán de manera virtual desde el miércoles 15 hasta el lunes 20 de abril.

    Bailarines.

    Bailarines.

    Foto:

    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    El Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte abrirá el próximo 15 de abril la convocatoria destinada a bailarines interesados en formar parte del espectáculo artístico de la Gala Patria del 25 de Mayo, que se realiza en conmemoración de la Revolución de Mayo de 1810.

    Leé además

    Lola, la nueva eliminada.

    Lola abandonó la casa: nueva eliminación en Gran Hermano
    Grecia Comenares.

    Así fue el ingreso de Grecia Colmenares a Gran Hermano: "Gracias, Argentina"

    Por Redacción Diario de Cuyo

    Quienes deseen participar podrán inscribirse hasta el lunes 20 de abril a través de un formulario online (hacé click aquí). Finalizado ese plazo, se llevará a cabo un casting presencial el miércoles 22 en Espacios Compartidos.

    Según informaron, los bailarines seleccionados serán notificados el 27 de abril, tras la evaluación del jurado.

    Desde la organización indicaron que los aspirantes a integrar el Cuerpo Oficial deberán contar con versatilidad y dominio de distintas disciplinas, que abarcan desde el folclore tradicional hasta la danza contemporánea, además de otras expresiones que aporten riqueza a la puesta en escena.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    El club de lectura Ratones de Biblioteca, originalmente creado para personas con ceguera y baja visión, se convierte en Un puente de sentidos, para sumar personas con otras discapacidades. 

    La Casa Natal de Sarmiento amplía su propuesta inclusiva

    Por Estela Ruiz M.
    Entre libros y pares, Mujeres sin tiempo se encamina a su primer retiro literario, abierto a mujeres mayores de 20 años.

    "Mujeres sin tiempo": un oasis de literatura y comunidad en San Juan

    Por Estela Ruiz M.
    murio felipe staiti, historico guitarrista de los enanitos verdes

    Murió Felipe Staiti, histórico guitarrista de los Enanitos Verdes

    Por Redacción Diario de Cuyo
    Casi tres años de trabajo demandó esta obra, que llegará por primera vez a la provincia.

    Teatro de sombras en San Juan: llega la premiada "Fuera de este mundo"

    Por Estela Ruiz M.