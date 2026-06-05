Cristina Kirchner publicó un mensaje en sus redes sociales por la muerte del Indio Solari: "Vivir solo cuesta vida"

La expresidenta Cristina Kirchner publicó este viernes un mensaje en sus redes sociales por la muerte de Carlos Alberto Solari y expresó que “ Vivir solo cuesta vida” , al citar una canción de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota.

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El mensaje de la exmandataria era esperado dada la relación cercana que ambos habían cultivado en los últimos años, sobre todo a partir del apoyo manifiesto del artista a la figura de Fernández de Kirchner como dirigente política .

El verso “Vivir solo cuesta vida” pertenece a la canción Ropa Sucia, del disco ‘¡Bang! ¡Bang!... Estás liquidado’ (1989), de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, y fue acuñado en numerosas oportunidades para distintas causas y campañas populares .

Esa fue la línea elegida este viernes por Fernández de Kirchner para homenajear al artista, que fue encontrado sin vida este viernes en su casa de Parque Leloir. Tenía 77 años.

En enero de 2024, y en una extensa entrevista que había concedido al periodista Julio Leiva , de Filo News, Solari remarcó que no había “nadie con mayor capacidad que Cristina Kirchner para diseñar un modelo” de país .

También había expresado su apoyo a la expresidenta durante el juicio por la causa Vialidad, por el que la exmandataria terminó condenada y ahora cumple prisión domiciliaria en su departamento de San José 1111, en el barrio porteño de Constitución.

“Usted tiene la fortaleza necesaria, aunque no se merezca tener que pasar por esta locura legal”, había escrito el cantante en un posteo de Instagram de 2022, luego de que el fiscal Diego Luciani hubiera pedido 12 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

Por entonces, el artista cuestionó el accionar de la Justicia y denunció “actos discriminatorios e injustos” contra Cristina Kirchner, que, en esa época, se desempeñaba como vicepresidenta de Alberto Fernández.

Visitas y advertencias

La exjefa del Estado solía visitar al cantante en su vivienda. El año pasado, en vísperas del tercer aniversario del intento de homicidio de la expresidenta, el diputado nacional y jefe de La Cámpora, Máximo Kirchner, compartió en redes sociales una foto de la exmandataria junto al Indio Solari y su pareja, Virginia Mones Ruiz.

En ese posteo, el legislador recordó que el cantante le había advertido un tiempo antes sobre la necesidad de reforzar la seguridad de la exmandataria. “En un momento, a raíz de un comentario sobre la apedreada que había recibido en su despacho en marzo de 2022, el Indio dijo con total seriedad: ‘Tienen que cuidarla. Van a intentar hacerle algo, eso es obvio. Está muy expuesta”, rememoró Máximo Kirchner en esa publicación sobre el episodio de violencia sufrido previo al intento de asesinato.

El día del atentado contra su madre, Máximo Kirchner estaba cenando con Solari en la casa del artista en Parque Leloir. Este viernes el jefe de La Cámpora fue a la vivienda para acompañar a la familia del artista y expresarle sus condolencias.