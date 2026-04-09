De cara al Mundial de Fútbol, estrena "La casaca de Dios"

Jorge Marrale y Natalia Oreiro protagonizan este relato sobre la mítica 10 de Maradona, donde la pasión por la pelota se une a la memoria de las Malvinas.

La musa de la historia es la camiseta que Diego Maradona usó contra Inglaterra en el Mundial de 1986.

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A solo ocho semanas de que ruede la pelota en el Mundial de Fútbol 2026, la cartelera local se viste de celeste y blanco. Hoy 9 de abril llega a los cines argentinos "La casaca de Dios", que, tras su exitoso paso por el Festival de Málaga, promete sacudir la fibra emocional del espectador futbolero.

Tercer largometraje de Fernán Mirás como director, guionado por Marcos Carnevale, cuenta con un elenco encabezado por Jorge Marrale y Natalia Oreiro, acompañados por Rafael Ferro y Lautaro Delgado. La trama se sitúa en 2022, momento en que la mítica camiseta azul que usó el "Diez" contra Inglaterra en México '86 sale a subasta en Londres por una cifra millonaria.

Tras la camiseta de Maradona La historia sigue a Tití Malvestiti (Marrale), un antiguo utilero de la selección campeona del mundo que hoy, octogenario y con una memoria que empieza a fallar, vive en un club de barrio en quiebra. Tití guarda un secreto íntimo vinculado a esa prenda y se obsesiona con recuperarla para el país. Su hija Erika (Oreiro) y sus amigos se embarcan en una misión que oscila entre lo disparatado y lo conmovedor.

image Basada en la historia real detrás de la mítica camiseta que Diego Maradona utilizó en el Mundial de México 1986, la película -protagonizada por Jorge Marrrale y Natalia Oreiro- combina drama, humor y nostalgia image Más que fútbol A través de flashbacks y una narrativa cargada de simbolismos, la película conecta la épica deportiva con el trauma social de la Guerra de Malvinas, ya que el protagonista convive con el recuerdo de su hijo excombatiente. Si bien algunos críticos la han tildado de "demagógica" o "artificiosa", otros la definen como la "Cinema Paradiso del fútbol", destacando la magnética interpretación de Marrale.