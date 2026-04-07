Se separó en 2025, recibió una propuesta de su ex por el Mundial y quedó descolocada

Se sorprendió con la invitación que le hizo su exnovio y no dudó en compartir los mensajes en sus redes.

Una joven se separó de su exnovio a principios de 2025 y casi un año después, recibió un mensaje de él que la dejó en shock. El chico le hizo una propuesta impensada y ella compartió el chat en su cuenta de X. El posteo se hizo viral.

La cuenta @agusacosta1_ subió la imagen a sus redes sociales y sorprendió a todos sus seguidores. En la captura se podía ver que el joven le había escrito para hacerle un pedido especial.

WhatsApp Image 2026-04-07 at 10.43.30 “¿Podemos volver para el Mundial? Dentro de 70 días... El último lo miramos juntos y salimos campeones, no quiero mirarlo con otra persona", fueron los mensajes que mandó el ex de Agustina.

La tuitera quedó sorprendida por el pedido de su expareja y no dudó en compartir el chat en sus redes. “Nadie... mi ex después de estar separados hace un año”, escribió en el tuit que se hizo viral.

El posteo de la joven llegó a 2,4 millones de visualizaciones y 35 mil “me gusta”. Los comentarios a la publicación no tardaron en llegar.