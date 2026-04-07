    • 7 de abril de 2026 - 10:53

    Se separó en 2025, recibió una propuesta de su ex por el Mundial y quedó descolocada

    Se sorprendió con la invitación que le hizo su exnovio y no dudó en compartir los mensajes en sus redes.

    Mensaje viral de su ex.

    Mensaje viral de su ex.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Una joven se separó de su exnovio a principios de 2025 y casi un año después, recibió un mensaje de él que la dejó en shock. El chico le hizo una propuesta impensada y ella compartió el chat en su cuenta de X. El posteo se hizo viral.

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    La cuenta @agusacosta1_ subió la imagen a sus redes sociales y sorprendió a todos sus seguidores. En la captura se podía ver que el joven le había escrito para hacerle un pedido especial.

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    “¿Podemos volver para el Mundial? Dentro de 70 días... El último lo miramos juntos y salimos campeones, no quiero mirarlo con otra persona", fueron los mensajes que mandó el ex de Agustina.

    La tuitera quedó sorprendida por el pedido de su expareja y no dudó en compartir el chat en sus redes. “Nadie... mi ex después de estar separados hace un año”, escribió en el tuit que se hizo viral.

    El posteo de la joven llegó a 2,4 millones de visualizaciones y 35 mil “me gusta”. Los comentarios a la publicación no tardaron en llegar.

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    “Queremos saber qué le respondiste”, “No lo hagas por vos, hacelo por Messi”, “Contá por qué se separaron a ver si empatizamos o no con él” y “Te dijo en 70 días, el tipo realmente lo hace por el Mundial”, fueron algunas de las respuestas.

    Sin embargo, para terminar con el misterio, Agustina dio a conocer su decisión en otro posteo: “La respuesta es no, así que dejen de joder con este tuit”.

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