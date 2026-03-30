Lionel Scaloni aclaró que Messi será titular ante Zambia y dijo que la lista del Mundial "la tiene clara"

La Selección argentina ya tiene definida su agenda de cara al amistoso frente a Zambia en la Bombonera , que marcará la despedida en el país antes del Mundial 2026. En ese contexto , Lionel Scaloni confirmó en conferencia de prensa que Lionel Messi será titular.

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Después de la victoria ajustada sobre Mauritania , el plantel se prepara para el encuentro de este martes en la Bombonera. Luego de la atención a los medios, el plantel volverá a entrenarse desde las 17 en el predio de Ezeiza, con los primeros 15 minutos abiertos a la prensa. La actividad continuará con los últimos ajustes de cara al encuentro del martes a las 20.15 ante el equipo africano, en lo que será el último compromiso en suelo argentino antes de la cita mundialista.

“Va a jugar Messi de titular. Con respecto a los cambios, quería darle descanso a Julián Álvarez y a Nico González, que venía de una lesión. Esa fue la idea”.

“La lista de 55 ya se la pasamos a la AFA. Y, la lista de 26 ya estamos pasados. Del partido del otro día, puede ser una alerta. Y después se decidirá al final”.

“La lista para el Mundial la tengo bastante clara”.

“Nos enfocamos mucho en no perder la identidad y que venga de afuera, pueda mejorarla o mantenerla. Pasaron 3 años; el tiempo corre para todos, es normal. Hay que valorarlo”.

“Cuando tengamos que competir con buenos rivales, el equipo va a estar”.

¿Qué me seduce seguir en la Selección? Este es el lugar donde todo argentino desea estar. Es un lugar privilegiado".

“El partido con Mauritania fue un accidente que no se puede repetir”.

“Otamendi, si está bien, va a jugar. Merece jugar el último partido acá y mantiene una regularidad”.

“Hoy vamos a tener una charla. Todavía no hablamos sobre Zambia. El equipo ha mantenido una regularidad y pueden pasar estas cosas. Hay que hacer hincapié en que los rivales son difíciles. Hay que demostrar siempre”.

“El equipo siempre ha tenido muestras de carácter y esa quiero, esa sensación que ellos encuentren. A veces el rival también juega”.

“Estos dos meses se intenta estar cerca de ellos. Es complejo porque no hay que estarle mucho encima. Sabemos que la cabeza juega un papel importante, sobre todo en chicos que se juegan mucho”.

“Lo más importante es que lleguen bien en lo físico; eso forma parte de una preparación en un campeonato tan corto. Es un poco de suerte y que no pase nada”.

“Es una buena señal que ellos se dieron cuenta de que el partido no fue bueno”.

“Oso” Gauna está en una lista, lo estamos viendo".

“A Messi le digo que disfrute, que lo tome como tal”.

“Siempre queremos más.

“Estamos ansiosos, estamos alertas, cosas ajenas de lesiones. Esta lista es más típica por la época. En eso estamos más tranquilos. Pero sí se va a decidir en los últimos días”.

“En principio son dos partidos: 4, 5 o 9. Todavía no están confirmados”.

“Todos los que están acá pueden ir al Mundial.

“Esperemos que la gente vaya con la posibilidad de ver a Leo”.

“Hablamos con Panichelli, se tomó de venir hasta el predio. Pidió hablar con nosotros, fue muy emotivo. Él no lo merecía; se lo había ganado. Es un chico que contagia y es joven”.

La agenda de la Selección argentina antes del partido ante Zambia

Entrenamiento vespertino a las 17.00 (abierto 15 minutos iniciales a prensa acreditada)

La probable formación de la Selección argentina vs. Zambia, por un amistoso

Gerónimo Rulli; Agustín Giay, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Exequiel Palacios, Leandro Paredes, Valentín Barco; Gianluca Prestianni, José Manuel López y Lionel Messi. DT: Lionel Scaloni.