De la gamela al escenario: la "Cuadrilla del Manteca" cumplió su sueño junto a Omega

Tras viralizarse en TikTok con sus bailes en plena cosecha, los trabajadores fueron invitados por la banda sanjuanina y brillaron ante cientos de personas en un show cargado de emoción.

Lo que comenzó como un momento espontáneo de alegría en plena jornada laboral terminó convirtiéndose en una experiencia inolvidable. Luego de que dos videos se viralizaran la semana pasada, los integrantes de la “Cuadrilla del Manteca” lograron cumplir el sueño de subirse a un escenario junto a la banda sanjuanina Omega.

Los cosechadores se volvieron tendencia en TikTok al compartir imágenes en las que, con gamela al hombro, bailaban al ritmo del cuarteto mientras trabajaban en una finca de San Martín, en medio de la Vendimia. “Dale Hugo con esas entraditas para la Misa”, fue una de las frases que rápidamente se hizo popular y que impulsó la repercusión en redes sociales.

La respuesta de Omega no tardó en llegar. “Los esperamos por la Misa”, expresaron desde la banda en Instagram, invitándolos formalmente a uno de sus tradicionales shows. La cita se concretó el domingo, en un espectáculo que reunió a cientos de personas y donde los trabajadores fueron protagonistas e invitados especiales por la banda sanjuanina.

Ya en el escenario, el “Manteca” desplegó toda su energía, acompañado por la ovación del público. Durante el show, Hugo Flores, cantante del grupo, destacó el impacto de los videos: “Hicieron un video que tuvo más visualizaciones que los nuestros. Impresionante lo que hicieron, estamos muy agradecido todos nosotros con ustedes”.

El músico también aprovechó para recordar sus propios comienzos como trabajador rural: “Yo trabajé en la cosecha durante un tiempo, en Ullum, y así me ganaba mi dinero”, contó, generando aún más cercanía con los invitados.