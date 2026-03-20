Desvelo global: el inminente retorno de BTS paraliza al fandom

La cuenta regresiva llega a su fin. Tras casi cuatro años de una tensa espera, el fenómeno global BTS está de regreso, y será con todo, rompiendo esquemas: un concierto con transmisión en vivo para distintos países -entre ellos Argentina-, que tendrá como aliado estratégico a Netflix y que promete redefinir los eventos masivos en streaming .

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La Plaza Gwanghwamun, en Seúl, se ha transformado en el epicentro de este sismo musical. Mañana, sábado 21 de marzo, el septeto surcoreano que llevó el K-Pop al mundo, se presentará como grupo completo en el evento “BTS The comeback live | Arirang” . No es solo un concierto; es el manifiesto de una nueva era tras su pausa obligatoria, que deja sin aliento al army global.

Mientras en Corea el reloj marque las 20:00, en Argentina la cita será a las 8 de la mañana . La expectativa es tal que las redes sociales ya registran una actividad frenética de fans que planean vigilias para no perderse ni un segundo de la transmisión.

No es para menos. Además del regreso en sí, dicen que el despliegue técnico no tiene precedentes : múltiples ángulos de cámara y una producción de escala cinematográfica diseñada para los más de 190 países donde opera la plataforma.

A pesar de la euforia, hay una nota de cautela: RM, el líder del grupo, participará con movilidad limitada debido a una lesión reciente. Sin embargo, su presencia confirmada ha sido el bálsamo necesario para un fandom que cuenta los minutos para escuchar en vivo las piezas de su nuevo álbum, Arirang.

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Y ahí no termina todo: hay más BTS

Además del esperadísimo regreso, Netflix tiene bajo la manga otro estreno para la fanaticada: El documental BTS: The return, dirigido por el nominado al Grammy Bao Nguyen, otro plato fuerte que llegará a las pantallas de la N el 27 de marzo.

Esta producción ofrece un acceso inédito al reencuentro de los siete integrantes en Los Ángeles tras finalizar su servicio militar. A diferencia de otros registros, este filme se centra en la vulnerabilidad del regreso: muestra sus dudas sobre si aún pueden seguir el ritmo de las tendencias actuales y el intenso proceso creativo detrás de ARIRANG. Es un relato íntimo sobre la madurez, la hermandad y su evolución hacia una nueva era musical.

Este doble lanzamiento no solo marca el inicio de una gira mundial para la banda, sino que posiciona a Netflix como el nuevo escenario global para la música en vivo.

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Hoja de ruta para el Army

BTS The comeback live / Arirang

Fecha y hora: sábado 21 de marzo, 8:00 h (de Argentina).

Formato: Transmisión en vivo y en directo desde la Plaza Gwanghwamun, Seúl.

Hito: Primer show del grupo completo tras casi cuatro años de pausa.

Contenido: Presentación oficial del nuevo álbum ARIRANG y sus grandes éxitos.

BTS: The return (Documental)

Fecha de estreno: viernes 27 de marzo

Director: Bao Nguyen

Contenido: Una mirada íntima al detrás de escena del regreso, el proceso creativo del nuevo disco y los desafíos de su reunión tras el receso