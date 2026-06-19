Diane Keaton sigue generando admiración (y dinero)

Mirá cuánto pagaron fans y coleccionistas por objetos personales y un libreto de la mítica estrella de Hollywood en una serie de subastas.

El magnetismo de Diane Keaton perdura con fuerza tras su desaparición física en octubre pasado. Una gran subasta de la firma Bonhams desató una auténtica fiebre, donde mitómanos y expertos pagaron cifras astronómicas por las pertenencias de la famosa artista, que redefinió la elegancia sin someterse a los cánones tradicionales.

La convocatoria, realizada hace unos días, supuso un rotundo triunfo ya que se adjudicó la totalidad de las 550 piezas disponibles. La puja demostró que el carisma de la protagonista de grandes clásicos cinematográficos -como El club de las divorciadas y Alguien tiene que ceder, entre tantas- sigue intacto, transformando simples recuerdos personales, vestuario de firmas de alta gama, fotografías vintage y elementos de su colección privada en valiosas reliquias artísticas.

Algunos de los objetos de la subasta image El guion de Annie Hall que perteneció a Diane Keaton (gentileza Bonhams)

Entre las piezas de Diane Keaton subastadas y las cifras que alcanzaron (en dólares) se encuentran: