    • 19 de marzo de 2026 - 09:30

    Donato de Santis se despidió de MasterChef después de una década como jurado

    El jurado se tomó unos minutos para compartir una importante decisión que tomó. "Es hora de dar un paso al costado", anunció.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Este miércoles se emitió la primera parte de la gran final de Masterchef Celebrity Argentina y dejó una escena tan inesperada como emotiva:Donato de Santisinterrumpió el último programa, antes de que Ian Lucas y Sofía Gonet “La Reini” comiencen a cocinar, para anunciar que dejará su lugar como jurado, luego de una década en el certamen.

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    Sin previo aviso, el chef pidió la palabra. “Wanda, un segundo, un segundo. Perdón. Te voy a pedir tres minutos para algo mío personal”, solicitó al aire, mientras la música del estudio acompañaba el momento. Mirando al equipo y a la audiencia, compartió: “Hice diez ediciones con esta actual de MasterChef, donde la pasé espectacular. La verdad, hermoso. Lo que quiero decir es que, bueno, ha llegado el momento para mí de hacer un paso al costado”.

    “Hice diez ediciones con esta actual de MasterChef, donde la pasé espectacular. La verdad, hermoso. Lo que quiero decir es que ha llegado el momento para mí de hacer un paso al costado”, compartió Donato de Santis a pura emoción (MasterChef Celebrity, Telefe)

    La conductora, visiblemente sorprendida y conmovida, solo alcanzó a preguntar: “¿Qué?”. Donato confirmó su decisión: “Así que decidí de que esta es mi última participación”. En ese instante, el estudio reaccionó con gestos de incredulidad y emoción.

    La despedida de Donato de Masterchef: palabras y emociones en la final

    El anuncio impactó a los finalistas y a los presentes en el estudio. Ian Lucas expresó su sorpresa: “Lo del Tano no me la esperaba ni loco. Me pegó acá en el corazón. Me mató. Es una leyenda, no solo de MasterChef, sino del país”.

    Donato, conmovido, continuó con los agradecimientos y tuvo palabras para Germán Martitegui y Damián Betular, como para todo el equipo: “Quiero agradecer a mis compañeros de vida, de gastronomía, de este cuadrado en el que estamos acá. Dos grandes profesionales. A vos, Wanda, una persona increíble, un corazón, una generosidad, una excelencia. A ellos, los finalistas, a todos los exparticipantes, a todos ustedes, desde los que están en la recepción hasta las más altas esferas. Y no quiero dejar de mencioanr al público. El público que siempre te critica, de forma buena, constructiva, con acompañamiento. Siempre estuvo presente y me acompañó por todo este tiempo”.

    La emoción se trasladó a la conductora, quien reconoció: “Yo no sabía nada de esto”. Donato cerró el momento con palabras sinceras: “Perdón que agarré este momento porque necesitamos entrar en el mérito de ustedes, pero agarré estos minutitos y les agradezco a todos. Muchísimas, muchísimas gracias”. Los aplausos y abrazos coronaron un adiós sentido y espontáneo.

    Durante la despedida, Donato insistió en su gratitud: “Muchísimas gracias a todos”. La conductora, aún incrédula, respondió: “No puedo creerlo”. El chef buscó aliviar la tensión animando a los finalistas: “Bueno, vamos, vamos, que hay que pasarla bien”.

    Ian Lucas interpretó el ánimo del momento: “Hay que honrarlo y hay que hacer la mejor final de todas”. La jornada concluyó bajo el signo de la emoción y el reconocimiento a una figura central del programa.

    Donato De Santis acumuló diez temporadas como jurado en Masterchef Argentina, que incluyen dos ediciones de Masterchef Junior emitidas por Telefe, donde María Sassola y Sebastián Flores resultaron campeones en 2015 y 2016.

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