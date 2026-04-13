El arte del cómic y el manga se aprende en la Dirección de Bibliotecas Populares

La Dirección de Bibliotecas Populares de San Juan lanzó una propuesta formativa centrada en el dibujo de cómic y manga. A partir del próximo 15 de abril, los entusiastas de la narrativa visual podrán sumergirse en un taller integral diseñado para desarrollar estilos propios y técnicas profesionales.
Dictado por Brian Olivares y Franco Kaluza, el taller -arancelado- se extenderá desde abril hasta noviembre, ofreciendo un espacio semanal de dos horas (miércoles de 17 a 19 h) para el aprendizaje técnico y artístico. La propuesta no solo busca enseñar a dibujar, sino a construir mundos desde cero.
Los temas que tratará el taller
El programa aborda una amplia gama de contenidos esenciales para cualquier aspirante a historietista:
Figura humana
Rostro: partes del rostro. Estructura y proporciones
Diseño de personajes
Hoja de estilo: poses, acción, movimiento
Entintado: tramas y texturas
Color: paletas cromáticas
Paneles, planos, ángulos de cámara
Globos de diálogos: onomatopeyas, Kanji
Creación de historia, guion, storyboard
Diagramación y autocorrección
De la idea al papel impreso
Lo que distingue a esta iniciativa de Bibliotecas Populares -dependiente del Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte- es su ambicioso cierre. Los alumnos no solo practicarán técnicas, sino que trabajarán en un libro colectivo impreso, permitiendo que cada participante vea su obra publicada formalmente al finalizar el ciclo.
Requisitos para el taller de cómic y manga
Para participar, es requisito es asistir con cartuchera y colores propios.
Los interesados en potenciar su talento y formar parte de esta experiencia editorial pueden solicitar mayor información al teléfono 2644673221.