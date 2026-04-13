El arte del cómic y el manga se aprende en la Dirección de Bibliotecas Populares

Desde abril a noviembre, los asistentes desarrollarán técnicas de narrativa visual y participarán de una obra impresa.

El taller de cómic y manga tratará temas como figura humana, diseño de personajes y storyboard.

La Dirección de Bibliotecas Populares de San Juan lanzó una propuesta formativa centrada en el dibujo de cómic y manga. A partir del próximo 15 de abril, los entusiastas de la narrativa visual podrán sumergirse en un taller integral diseñado para desarrollar estilos propios y técnicas profesionales.

Dictado por Brian Olivares y Franco Kaluza, el taller -arancelado- se extenderá desde abril hasta noviembre, ofreciendo un espacio semanal de dos horas (miércoles de 17 a 19 h) para el aprendizaje técnico y artístico. La propuesta no solo busca enseñar a dibujar, sino a construir mundos desde cero.

Los temas que tratará el taller El programa aborda una amplia gama de contenidos esenciales para cualquier aspirante a historietista:

Figura humana

Rostro: partes del rostro. Estructura y proporciones

Diseño de personajes

Hoja de estilo: poses, acción, movimiento

Entintado: tramas y texturas

Color: paletas cromáticas

Paneles, planos, ángulos de cámara

Globos de diálogos: onomatopeyas, Kanji

Creación de historia, guion, storyboard

Diagramación y autocorrección De la idea al papel impreso Lo que distingue a esta iniciativa de Bibliotecas Populares -dependiente del Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte- es su ambicioso cierre. Los alumnos no solo practicarán técnicas, sino que trabajarán en un libro colectivo impreso, permitiendo que cada participante vea su obra publicada formalmente al finalizar el ciclo.

Requisitos para el taller de cómic y manga Para participar, es requisito es asistir con cartuchera y colores propios.