    • 13 de abril de 2026 - 17:36

    El arte del cómic y el manga se aprende en la Dirección de Bibliotecas Populares

    Desde abril a noviembre, los asistentes desarrollarán técnicas de narrativa visual y participarán de una obra impresa.

    El taller de cómic y manga tratará temas como figura humana, diseño de personajes y storyboard.

    El taller de cómic y manga tratará temas como figura humana, diseño de personajes y storyboard.

    Foto:

    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    La Dirección de Bibliotecas Populares de San Juan lanzó una propuesta formativa centrada en el dibujo de cómic y manga. A partir del próximo 15 de abril, los entusiastas de la narrativa visual podrán sumergirse en un taller integral diseñado para desarrollar estilos propios y técnicas profesionales.

    Leé además

    Casi tres años de trabajo demandó esta obra, que llegará por primera vez a la provincia.

    Teatro de sombras en San Juan: llega la premiada "Fuera de este mundo"

    Por Estela Ruiz M.
     Emi Voiro

    La comunidad artística sanjuanina unida por Emi Voiro: tras la cirugía, realizan una rifa para reunir fondos

    Por Redacción Diario de Cuyo

    Dictado por Brian Olivares y Franco Kaluza, el taller -arancelado- se extenderá desde abril hasta noviembre, ofreciendo un espacio semanal de dos horas (miércoles de 17 a 19 h) para el aprendizaje técnico y artístico. La propuesta no solo busca enseñar a dibujar, sino a construir mundos desde cero.

    Los temas que tratará el taller

    El programa aborda una amplia gama de contenidos esenciales para cualquier aspirante a historietista:

    • Figura humana
    • Rostro: partes del rostro. Estructura y proporciones
    • Diseño de personajes
    • Hoja de estilo: poses, acción, movimiento
    • Entintado: tramas y texturas
    • Color: paletas cromáticas
    • Paneles, planos, ángulos de cámara
    • Globos de diálogos: onomatopeyas, Kanji
    • Creación de historia, guion, storyboard
    • Diagramación y autocorrección

    De la idea al papel impreso

    Lo que distingue a esta iniciativa de Bibliotecas Populares -dependiente del Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte- es su ambicioso cierre. Los alumnos no solo practicarán técnicas, sino que trabajarán en un libro colectivo impreso, permitiendo que cada participante vea su obra publicada formalmente al finalizar el ciclo.

    Requisitos para el taller de cómic y manga

    Para participar, es requisito es asistir con cartuchera y colores propios.

    Los interesados en potenciar su talento y formar parte de esta experiencia editorial pueden solicitar mayor información al teléfono 2644673221.

    image

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    difunta, el nuevo proyecto que estrenara en san juan busca bailarines: los detalles de la convocatoria que pagara por danzar

    "Difunta", el nuevo proyecto que estrenará en San Juan busca bailarines: los detalles de la convocatoria que pagará por danzar

    Por Redacción Diario de Cuyo
    Una figura de la televisión que cambia d ecanal.

    Shock por la conocida periodista que cambia de canal

    Gran Hermano.

    Gran Hermano: estos son los que se salvaron de la placa de nominados

    Por Redacción Diario de Cuyo
    La convocatoria de DIARIO DE CUYO y diario LOS ANDES está destinada a artistas sanjuaninos y mendocinos, y tiene alcance regional. 

    Convocatoria para artistas: cuento de Miguel Ángel Cabello Lázzaro

    Por Redacción Diario de Cuyo