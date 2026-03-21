    • 21 de marzo de 2026 - 14:07

    El emotivo adiós de Andrés Ciro Martínez por la muerte de Daniel Buira

    La muerte de Daniel Buira, histórico baterista de Los Piojos, generó conmoción. Andrés Ciro Martínez lo despidió con un mensaje cargado de emoción.

    La muerte de Daniel Buira generó mensajes de despedida de sus ex compañeros de Los Piojos, como Andrés Ciro.

    La muerte de Daniel Buira generó mensajes de despedida de sus ex compañeros de Los Piojos, como Andrés Ciro.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    El fallecimiento de Daniel Buira generó una fuerte conmoción en el ambiente del rock nacional. El histórico baterista y fundador de Los Piojos murió a los 54 años tras sufrir un infarto y fue despedido con profundo dolor por Andrés Ciro Martínez.

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    Muerte de Daniel Buira: conmoción en Los Piojos

    Con un mensaje cargado de emoción, Andrés Ciro Martínez expresó su tristeza en redes sociales tras la muerte de Daniel Buira. “Te fuiste tempranito. Faltaba por vivir y hacer. Pero diste mucho”, escribió el cantante, recordando al músico con quien compartió los inicios de la banda.

    El líder de Ciro y los Persas también evocó momentos compartidos arriba del escenario y destacó el talento del baterista. “Te veré siempre detrás de los parches... un creativo, un artista”, señaló en un mensaje acompañado por una imagen juntos.

    Por su parte, Luli Bass, actual bajista de la banda, también le dedicó unas palabras al músico. “Siempre con tu estilo tan musical y propio... qué tristeza que ya no estés”, expresó en sus redes, sumándose a las muestras de afecto.

    La muerte de Daniel Buira ocurrió durante la madrugada de este sábado en la sede de la Escuela de Percusión “La Chilinga”. Según trascendió, el músico se descompensó y, pese a la asistencia médica, falleció en el lugar. Un testigo indicó que padecía asma.

    En paralelo, la Fiscalía N° 8 de Morón inició una investigación para determinar las causas del fallecimiento. Se ordenaron las pericias correspondientes y la autopsia al cuerpo del artista.

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