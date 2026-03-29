El emotivo tributo de Euge Quevedo a su abuela que falleció: le dedicó un tema junto a Los Nombradores del Alba

El pasado viernes se conoció la triste noticia del fallecimiento de Porota, la abuela de Euge Quevedo . La noticia fue recibida por la cantante cuando se encontraba concluyendo su gira internacional por España con La Banda de Carlitos .

La nona, una figura recurrente y muy querida en las redes sociales de la artista, era un pilar fundamental en la vida de La Muela . La relación entre ellas trascendía lo privado, ya que la artista solía compartir con sus seguidores momentos de intimidad y alegría familiar.

Uno de los hitos más recordados por sus fanáticos ocurrió en febrero de 2025, cuando ambas celebraron sus cumpleaños juntas: los 90 años de Porota y los 33 de Euge.

En aquel entonces, la artista expresó su gratitud diciendo: “ Gracias a Dios por todo, estoy totalmente emocionada”.

Ante la pérdida, y tras un breve período de silencio absoluto en sus plataformas digitales, Euge Quevedo reapareció en Instagram para rendirle un tributo a la altura de su vínculo.

“Con mucha angustia y dolor en mi corazón me tocó despedir el día de ayer a mi nonita”, expresó en su primera de tres historias de Instagram, añadiendo que fue ella quien la llevó a cantar a los medios a sus 6 años y la aplaudía desde la primera fila en los festivales de San Luis. "Deseaba verme cantar, sobre todo folklore", expresó. “Con mucha angustia y dolor en mi corazón me tocó despedir el día de ayer a mi nonita”, expresó en su primera de tres historias de Instagram, añadiendo que fue ella quien la llevó a cantar a los medios a sus 6 años y la aplaudía desde la primera fila en los festivales de San Luis. "Deseaba verme cantar, sobre todo folklore", expresó.

Lejos de optar por el hermetismo, Euge decidió canalizar su duelo a través del arte que las unía. “Tenía dos opciones: guardarme al silencio o despedirla como a ella le hubiese gustado”, explicó la vocalista a sus seguidores

Esta decisión culminó en el lanzamiento de El patio de la nona, una zamba cargada de recuerdos y nostalgia grabada en colaboración con Facundo Toro y Los Nombradores del Alba.

Embed - El Patio De La Nona - Eugenia Quevedo | Los Nombradores Del Alba (Zamba)

La historia detrás de El patio de la nona

La canción elegida para este último adiós no es una pieza circunstancial, sino una obra con un profundo valor emocional para la familia Quevedo.

Según reveló la propia artista, la letra fue escrita por su padre hace más de 15 años como un regalo especial de cumpleaños para su abuela.

El rol de la "nona" fue determinante en la carrera de Euge desde sus inicios más tempranos. En sus redes sociales, la cantante recordó con orgullo: “Ella fue quien me llevó a un programa de tele por primera vez a mis 6 años”.

Por este motivo, sintió que la música era el único lenguaje posible para honrar su memoria: “Hoy quiero homenajearla como se merece con su zamba”.

Un registro para la eternidad

Un detalle que añade una carga emotiva extra al lanzamiento es que las imágenes que acompañan a la canción fueron registradas el pasado 4 de febrero.

En ese momento, Euge grabó escenas junto a su abuela sin imaginar que ese material se convertiría, pocas semanas después, en su despedida tan especial.

El apoyo de los fanáticos no se hizo esperar, inundando las redes con el mensaje "Fuerza Muela" para acompañar a la joven en este delicado proceso de duelo.

Ante las innumerables muestras de afecto, Euge Quevedo cerró su mensaje con un agradecimiento generalizado: “Gracias por estar”.