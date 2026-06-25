El legado de Serú Girán también sonará en vivo en San Juan

El exitoso tributo que encarnan David Lebón y Pedro Aznar llegará en noviembre a la provincia, según confirmó el productor a DIARIO DE CUYO.

Clásicos como Seminare, Desarma y sangra y Perro Andaluz, entre otros, se escucharán en San Juan por dos de sus protagonistas: el 14 de noviembre, el homenaje a Serú Girán que realizan Pedro Aznar y David Lebón arribará al Teatro del Bicentenario. Desde la producción local informaron a DIARIO DE CUYO que pronto se habilitará la venta de entradas.

Con el reciente agregado de un sexto Movistar Arena en Buenos Aires y un recorrido federal que viene marcando récords de convocatoria en todo el país, puede decirse sin exagerar que el impacto de la propuesta ha sido arrasador. Un fenómeno que además muestra una gran curiosidad... o no tanto: el traspaso generacional de este legado. En las plateas conviven adultos que presenciaron los míticos conciertos de finales de los '70 y adolescentes que paladean estos clásicos que hicieron historia, y que están más vivos que nunca.

Serú Girán en San Juan, en noviembre, para el deleite de nostálgicos y nuevas generaciones Tributo a Serú Girán: no solo nostalgia Este proyecto, que "se reafirmó en 2025 con su presentación ante 150 mil personas en el Quilmes Rock y con su paso por el Festival Cordillera de Bogotá", se plantea como la reactualización de un catálogo dorado que alteró para siempre la identidad musical de la Argentina. Lejos de las imitaciones o los tributos convencionales, el espectáculo es una reconfiguración viva de la obra de Serú Girán, interpretada con total autoridad por el cincuenta por ciento de su formación original. Si bien Charly García no participa del show, la solidez técnica de Aznar en el bajo y los solos electrizantes de Lebón en su guitarra demuestran que estas composiciones, a casi medio siglo de su creación, conservan una frescura y una vigencia asombrosas que trascienden el tiempo.

El diseño del espectáculo combina momentos de altísima intensidad eléctrica con pasajes de profunda intimidad donde cada uno brilla por separado. El repertorio es un viaje arrollador por las canciones más significativas de álbumes clave como Grasa de las capitales, Bicicleta y Peperina, interpretadas por una banda de excelencia compuesta por Federico Arreysegor, Fermín Ferraris, Fernando Cosenza y Matías Sabagh.

La emotividad alcanza su punto de máxima comunión en dos pasajes específicos de la noche. Por un lado, el conmovedor homenaje a Charly, a través de la interpretación de «Cinema Verité», que desata ovaciones del público. Por el otro, la aparición especial del baterista Juanito Moro -hijo del recordado Oscar Moro-, quien toma las baquetas en el tramo final para aportar una carga simbólica inolvidable a himnos como «¿Cuánto tiempo más llevará?». ¿Vendrá también a San Juan?