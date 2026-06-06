El país despide al Indio Solari: el velatorio del músico será el domingo en el Parque Domínico de Avellaneda

La muerte de Carlos Alberto “Indio” Solari frenó la vida de miles de personas amantes del rock . Siendo uno de los pilares de la cultura musical argentina, su partida conmovió a todo el país. Sin organización previa, el epicentro para su despedida durante este viernes fue la Plaza de Mayo, sin embargo, en muchas ciudades se vivieron “misas ricoteras” donde se lo homenajeó entre llantos, música y pogos.

Este sábado, la familia del músico confirmó el lugar del velorio donde se espera la llegada de miles de fanáticos. Además, durante la jornada habrá un banderazo en el Obelisco y el show de Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado en Comodoro Rivadavia.

Se confirmó que el lugar del velorio del Indio Solari será este domingo a las 11 en Parque Domínico, salón Gatica, partido de Avellaneda, s egún confirmaron a Infobae, fuentes de la municipalidad que lidera Jorge Ferraresi.

El predio es un espacio verde y polideportivo público de 10 hectáreas ubicado en Villa Domínico, en el Partido de Avellaneda del Gran Buenos Aires. Habrá un operativo de seguridad de 1500 personas, ya hay 700 en el lugar.

El predio se llama oficialmente Parque Los Derechos del Trabajador y su denominación popular proviene de los terrenos que pertenecieron a su fundador, el ciudadano alemán Jorge Domínico.

Banderazo ricotero en el Obelisco

Después de que la familia del Indio Solari confirmara que el último adiós se realizará este domingo 7 de junio, los fanáticos del ex líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota convocaron a participar de un banderazo en el Obelisco. Tras la misa ricotera que montaron en Plaza de Mayo, el nuevo punto de encuentro se daría en el corazón de la Ciudad de Buenos Aires.

Según trascendió, la convocatoria se daría después de las 14:00 horas y se esperaría la asistencia de una gran multitud. Asimismo, no se descartaría la posibilidad de que el rito fuera replicado en otros puntos del país, tal como ocurrió el viernes.