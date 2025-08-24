El pase de factura de Jimena Barón a Daniel Osvaldo al hablar de la crianza de su hijo Momo La cantante escribió un largo posteo en sus redes sociales y halagó a su actual pareja, con quien acaba de tener un bebé.

Jimena Barón compartió una profunda reflexión en sus redes sociales en la que recordó su relación con Daniel Osvaldo y la comparó con su presente junto a Matías Palleiro.

La publicación que la artista hizo en Instagram fue luego de que su hijo Momo fuera por primera vez a una fiesta de noche con sus amigos. Por eso, se mostró nostálgica por el paso del tiempo.

“Feliz de que crezca pero algo melancólica. Momo era bebé hace tan poco”, expresó Jimena en el posteo que hizo en las últimas horas. “Deseando y emocionándome con esta nueva etapa de que sea ‘grande’, con reuniones de viaje de egresados, y pensando cómo no quedarme helada cuando haga cosas de la adolescencia que hicimos todos”, escribió.

Luego de eso, Barón -sin mencionarlo- recordó la ausencia de Daniel Osvaldo en la crianza de su hijo Momo: “Ya no estoy sola y eso en mi caso es un alivio. Fue precioso nuestro vínculo mano a mano y confieso haberme sentido muy empoderada en su momento por estar maternando sola hasta que anhelé mucho mucho un compañero que me ayudara”.

“No sé si existe alguna ecuación divina, a veces creo y a veces descreo, pero yo me lo merecía y llegó Matías”, dijo Jimena sobre su actual pareja y papá de su bebé Arturo.

Jimena Barón y el apoyo de Matías Palleiro

Además de recordar su pasado con Daniel Osvaldo, la artista hizo hincapié en el importante rol que ocupa actualmente Matías Palleiro en el crecimiento de Momo. Tanto es así, que se mostró maravillada por el gesto que tuvo su pareja con el nene en su primera fiesta nocturna.

“Lo fue a buscar re tarde y le compró comida. Tampoco me contó toda la charla de hombres que tuvieron. Todo me da un orgullo enorme y mucha emoción”, expresó Jimena y aseguró: “Momo tiene tremendo ejemplo de hombre y yo puedo descansar un poco en eso. Soy muy afortunada”.

Jimena Barón aseguró que su hijo Momo tiene “tremendo ejemplo de hombre” por Matías Palleiro. (Foto: Instagram/jmena)

“Cuando llegó me pidió que le haga compañía en la cocina mientras comía”, relató La Cobra sobre el momento que vivió con Momo después de la salida.

“Me charló un montón mientras Arturo tomaba la teta y yo no podía parar de pensar en paralelo cómo pasa la vida y cómo este pibe que fue hace tan poco mi bebito ahora está tan grande. La vida tiene cosas hermosas, pero nada más hermoso que ver crecer bien a los hijos”, expresó.