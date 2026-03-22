    • 22 de marzo de 2026 - 17:38

    El regreso de Soda Stereo: emociones a flor de piel y un Gustavo Cerati virtual

    Zeta Bosio y Charly Alberti encabezaron este "reencuentro" marcado por la tecnología, en su primera noche en el Arena Buenos Aires.

    Soda Stereo brindó el primer show de su gira Ecos, en el Arena de Buenos Aires.

    Soda Stereo brindó el primer show de su gira "Ecos", en el Arena de Buenos Aires.

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    Por Redacción Diario de Cuyo

    Soda Stereo tuvo su primera noche de “Ecos” en el Arena de Buenos Aires. Luego de la fuerte expectativa generada por el anuncio del espectáculo en septiembre de año pasado, Charly Alberti y Zeta Bosio volvieron a estar juntos sobre un escenario este sábado.

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    Gracias a la tecnología, que se mantuvo en total secreto a lo largo de los meses,Gustavo Cerati (murió el 4 de septiembre de 2014) estuvo presente con su voz y guitarra. Mucho más que un holograma, según la explicación del grupo (sin entrar en detalles). Un set que emocionó al público que a lo largo de casi dos horas cantó cada uno de los temas.

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    Gracias a la tecnología, Gustavo Cerati estuvo presente en escena.

    “Nos dimos cuenta de que Gustavo es irremplazable y que el único que lo puede reemplazar es él mismo”, describió Laura Cerati, hermana del recordado artista, a La Viola minutos antes del comienzo del show. Una definición clara, precisa, que también sostienen gran parte de sus seguidores. Músicos como Marcelo Moura (Virus), Walas (Massacre), Leo García, Emiliano Brancciari (NTVG) y Alejandro Lerner, entre otros, estuvieron disfrutando del show.

    Un evento que, gracias a las nuevas tecnologías permite revivir la música del trío y generar nuevas emociones. Charly y Zeta dejaron en claro que “Ecos” no es un homenaje, un tributo o una película: es vanguardia. El grupo, junto a su equipo de trabajo y producción, abrió las puertas a un nuevo concepto de recitales que van más allá de los hologramas y la inteligencia artificial. También, los integrantes de Soda pidieron no grabar con los celulares y vivir la experiencia como en “los viejos buenos tiempos”.

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    Fueron meses de arduo trabajo, de buscar en los archivos distintas grabaciones para recuperar la parte de Cerati como continuación al trabajo del pasado para Cirque de Soleil, con Séptimo Día y la gira de “Gracias Totales”. A diferencia de esta última, en esta oportunidad, volvieron a estar ellos tres, como en los primeros ensayos en la casa familiar de Charly Alberti o los primeros pasos sobre los escenarios.

    Un repaso por su impresionante obra

    Más allá de los discos que Soda Stereo publicó y que marcaron al rock en castellano, las presentaciones en vivo de Gustavo, Zeta y Charly se destacaron por cómo sonaban en vivo y por las puestas en escena. Un valor distintivo del trío. Todo este concepto se mantiene en “Ecos”. El sonido de la primera noche fue perfecto. La sincronización entre Bosio y Alberti con las guitarras y las voces de Cerati salió a la perfección.

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    Fueron importantes las imágenes en las pantallas para el concepto que buscó la banda. Los fans no se querían perder detalles de lo que pasaba delante de sus ojos. Este primer acto, que llevará Soda a lo largo de Latinoamérica y España, arrancó pocos minutos pasadas las 21. El estadio apagó las luces y las miradas se centraron en el escenario. Otra vez los tres juntos; como siempre, Gustavo, Charly y Zeta, de izquierda a derecha. Seguramente, los entrados en años, recordaron vivencias en los locales del under, las fechas de Obras, Vélez, el show gratuito en la 9 de Julio o aquellos recitales de River: el último concierto de 1997 y el regreso con “Me verás volver” de 2007.

    Pero también hubo muchos rostros de felicidad con jóvenes que vieron por primera vez a Soda, que crecieron escuchando su música gracias a sus padres. Todos se juntaron en un mismo lugar para celebrar su música.

    Fuente: TN

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