El romántico mensaje de Antonela Roccuzzo para Messi tras su noche histórica en el Mundial 2026

Luego del triplete de Lionel Messi en la victoria de Argentina sobre Argelia, Antonela Roccuzzo compartió en sus redes sociales una emotiva publicación para felicitar al capitán albiceleste.

La histórica actuación de Lionel Messi en el debut de Argentina en el Mundial 2026 no solo provocó la admiración de los hinchas y del mundo del deporte. También generó una tierna reacción de Antonela Roccuzzo, quien utilizó sus redes sociales para expresar su orgullo por la actuación del capitán argentino.

Tras el triunfo por 3-0 ante Argelia, encuentro en el que Messi marcó los tres goles de la Albiceleste, Antonela publicó una serie de fotografías junto a sus hijos siguiendo el partido y acompañó las imágenes con una dedicatoria cargada de cariño. “¡Vamos Argentina! Con vos siempre. ¡Sos increíble!”, escribió la rosarina junto a emojis de corazones y la bandera argentina.

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La publicación rápidamente se volvió viral y cosechó miles de reacciones de fanáticos de todo el mundo, que celebraron tanto la actuación del astro argentino como el apoyo incondicional de su familia.

Messi atraviesa otro momento inolvidable con la camiseta argentina. En su partido número 200 con la Selección, se convirtió en el primer futbolista en disputar seis Copas del Mundo y firmó su primer hat-trick en una cita mundialista, guiando a los dirigidos por Lionel Scaloni a un debut ideal en el Grupo J.