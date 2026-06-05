El velatorio público del Indio Solari será el domingo: la cancha de Racing o Tecnópolis son las sedes alternativas

El velatorio público del Indio Solari se realizará el domingo, aunque todavía no se decidió dónde se realizará. En principio estaba pactado para el sábado, pero finalmente se decidió aplazarlo un día más, mientras las autoridades y la familia definen el lugar para realizar el homenaje.

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La cuenta oficial del Indio Solari confirmó que el velatorio será el sábado: "Gracias por el amor y la paciencia"

La muerte del ex cantante de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota y líder de Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado conmocionó al país durante la mañana de este viernes. Entre banderazos y homenajes, la familia continúa con la despedida.

En medio de versiones cruzadas y algo de polémica, Infobae pudo confirmar que la familia del mítico músico argentino está en conversaciones con Racing Club para realizar el homenaje en el estadio del club.

Son varias las personas que están trabajando para lograr el homenaje público en la cancha del club de Avellaneda. Ocurre luego de que se descartaran algunas sedes.

En el Gobierno barajan otra posibilidad: ante un pedido expreso de la familia del Indio, propondrían Tecnópolis. La feria ubicada en Villa Martelli, provincia de Buenos Aires, cuenta con vías de acceso favorables y una extensión capaz de albergar una concurrencia masiva.

Fuentes oficiales confirmaron a Infobae que tanto la Secretaría General de la Presidencia, Alejandra Monteoliva, ministra de Seguridad de Nación, como Manuel Adorni, Jefe de Gabinete, se están intentando comunicar con el abogado de la familia Solari para acercarles la disponibilidad de dicho predio. Sin embargo, de momento no recibieron respuesta.

La responsabilidad sobre ese predio recae en la Secretaría de Cultura, a cargo de Leonardo Cifelli. No obstante, desde esa área se limitaron a señalar que las versiones —provenientes de fuentes oficiales— no tuvieron origen allí. “No hubo pedido ni movimiento formal”, indicaron.

Fuera de la esfera del Estado nacional, la familia Solari tiene entre s

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us alternativas algún espacio que la Gobernación de Axel Kicillof pueda ofrecer, ya que el mandatario bonaerense comunicó su plena disposición a acompañar la decisión de los allegados del músico. Con menor probabilidad, también trascendieron rumores sobre un eventual ofrecimiento para que el acto se lleve a cabo en la cancha de Boca Juniors.

Los únicos dos sitios que fueron rechazados y ya es oficial que no corren con probabilidad de albergar la despedida del mítico cantante son su casa en Parque Leloir y el Congreso de la Nación.

Según detalló el propio Martín Menem a través de sus redes sociales: “Ante la posibilidad de realizar su despedida en el Congreso de la Nación, se efectuaron las consultas correspondientes con el Ministerio de Seguridad de la Nación y las áreas técnicas competentes. Como resultado de esa evaluación, se concluyó que el Palacio Legislativo no reúne las condiciones de infraestructura, logística y seguridad necesarias para un evento de esta magnitud”.

La negativa de la vivienda del Indio fue confirmada a través de su cuenta oficial de Instagram, @indiosolarioficial, a través de un comunicado. En el mismo mensaje, afirmaron que el velatorio se realizará durante el sábado, aunque ahora corre la posibilidad de que se realice el domingo.