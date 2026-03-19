El viejo y querido Pinocho vuelve a la pantalla grande, en la era digital

La propuesta de Igor Voloshin estrena el 19 de marzo. Una película que une tecnología y nostalgia para redescubrir el gran relato de la llave de oro.

Otro Pinocho que promete hacer reír y emocionar a los espectadores de todas las edades

El cine tiene la capacidad de desempolvar los anaqueles de la infancia y devolver, con texturas nuevas, aquellas historias que atravesaron generaciones. Hoy 19 de marzo, el cine de San Juan recibe una propuesta que promete ser tanto un despliegue de vanguardia tecnológica como un refugio de nostalgia: la nueva versión de Pinocho, dirigida por el cineasta Igor Voloshin.

A diferencia de las adaptaciones más recientes de Hollywood, esta producción bucea en las raíces de la literatura de Europa del Este, tomando como base la obra de Alexéi Tolstói. Aquí, el niño de madera -Buratino, para los rusos- no solo busca la humanidad, sino que se embarca en una odisea visual marcada por el hallazgo de una llave mágica. Este elemento no es un simple accesorio, sino el motor de un guion que explora la paternidad de Carlo y el deseo de pertenencia desde una óptica más profunda y simbólica.

Alejado de los estándares más comerciales, Voloshin (nacido en 1974 en la península de Crimea) ha logrado amalgamar la estética teatral clásica —con sus cortinas rojas y luces de haz— con recursos de fantasía moderna, creando un universo donde la magia se valida a través del valor personal y los lazos afectivos.

De este modo, la película se posiciona como un puente directo a la actualidad, capaz de cautivar al público menudo por su aventura y al adulto por la resignificación de un canon que ha sobrevivido desde 1883. Una propuesta ideal para ir a ver en familia este fin de semana.

La historia Carlo es un viejo artesano solitario que ha pasado su vida refugiado en un antiguo taller creando distintos objetos de madera, mientras sueña con formar una familia. Cuando una misteriosa llave con poderes extraordinarios llega a sus manos, decide usarla para cumplir su mayor deseo. De esta manera inesperada, el hechizo da vida a Buratino un niño de madera inquieto, curioso y lleno de energía que irrumpe en su vida para cambiarlo todo.