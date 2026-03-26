Emilia Mernes rompió el silencio tras el escándalo con Tini y María Becerra: "Es muy doloroso"

Emilia Mernes quedó en el ojo de la tormenta luego de que Tini Stoessel y María Becerra la dejaran de seguir en las redes sociales y se destapara una fuerte interna entre las artistas. En medio de la polémica, la cantante rompió el silencio con un comunicado en su cuenta de Instagram para frenar el hostigamiento que recibió.

“Hace una semana que están diciendo cosas que no son verdad, replicando mentiras que se instalan en redes sociales e inventando noticias sin criterio, sin parar. Intenté mantener el silencio creyendo que los mensajes agresivos y las falsas acusaciones iban a parar, pero cada día que pasa veo un nuevo invento", escribió Mernes. “Hace una semana que están diciendo cosas que no son verdad, replicando mentiras que se instalan en redes sociales e inventando noticias sin criterio, sin parar. Intenté mantener el silencio creyendo que los mensajes agresivos y las falsas acusaciones iban a parar, pero cada día que pasa veo un nuevo invento", escribió Mernes.

Acto seguido, reconoció que existió un distanciamiento con ambas y que tuvieron una charla al respecto. “ Las diferencias que haya tenido con mis colegas, como puede tener cualquier persona, las hablé en su momento con ellas y entendí que habían quedado aclaradas . Desde mi lugar siempre estará abierta la posibilidad de volver a hablar de lo que sea necesario”, explicó.

“Por favor, les quiero pedir que paren, es muy doloroso para mí y para toda mi familia ver cómo dicen cualquier cosa sin pensar un segundo en cómo repercute tanta violencia en cualquier ser humano”, continuó la cantante. “Por favor, les quiero pedir que paren, es muy doloroso para mí y para toda mi familia ver cómo dicen cualquier cosa sin pensar un segundo en cómo repercute tanta violencia en cualquier ser humano”, continuó la cantante.

Por último, contó cómo se sentía al respecto de esta situación e insistió en frenar con la agresión en las redes sociales. “Estoy muy angustiada y asustada por el nivel de odio que manejan en las redes sociales. Por favor, basta ”, concluyó en el posteo.

WhatsApp Image 2026-03-26 at 07.35.01

Por qué se habrían peleado Tini Stoessel y Emilia Mernes

Al aire de Sálvese quien pueda (América), Yanina Latorre contó la que sería la verdadera razón por la que la compositora de Miénteme se distanció de manera definitiva de su colega.

Ya sin rodeos, hizo énfasis en lo que supuestamente habría pasado: “El año pasado hubo un temita con Emilia, que no sé el meollo... pero Tini tenía un secreto, algo de su vida que no quería que se supiera, una cosa íntima de ella que no tiene nada que ver con el mundo de la canción, ni con nada”.

“Emilia se entera de esta situación de Tini, que Tini no quería que trascendiera. No es algo malo, no es que tenía un tipo, nada. Una cosa íntima de ella. Y de repente, en el ámbito de la canción, en el ámbito pop, en el ámbito de ellos, esto se empezó a viralizar”, agregó la esposa de Diego Latorre.

Finalmente, dijo que habría sido la autora de La_Original.mp3 quien divulgó el secreto de su colega. “Se lo contó a todo el mundo, y cuando la gente le preguntaba ‘che, esto, ¿vos cómo sabés? Lo está contando Emilia. Esa fue la cruz. Sumado a lo de María Becerra, lo del estilista...“, concluyó.