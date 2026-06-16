Entre tonadas y pañuelos, jóvenes sanjuaninos realizarán una peña para celebrar las raíces cuyanas

El sonido de las guitarras, el repique de los bombos y el color de las danzas tradicionales volverán a ser protagonistas en una nueva edición de la Peña “El Folk Está de Moda” , un evento que promete convertirse en una verdadera celebración de la identidad regional. Con artistas de San Juan y de Mendoza, la jornada busca reunir a familias y amantes de las tradiciones nacionales.

La grilla reunirá a destacados exponentes del folclore regional. Desde Mendoza llegará Sueños Cuyanos, mientras que la representación sanjuanina estará a cargo de Los Videla, Tierra Blanca, Caile y Bajo Sol. A ellos se sumará la Academia de danzas Vida y Tradición, encargada de aportar el movimiento y la esencia de las raíces populares a través de sus cuadros coreográficos.

La peña es impulsada por El Folk Está de Moda, un proyecto nacido en formato stream que, semana tras semana, trabaja para difundir y visibilizar a los artistas locales y regionales. Con entrevistas, presentaciones en vivo y contenido dedicado al universo folclórico, la iniciativa se consolidó como un espacio de referencia para quienes buscan mantener viva la cultura popular cuyana, apuntado a las nuevas generaciones que están reeditando la forma de vivir y sentir le folclore nacional.

Detrás del proyecto se encuentra un equipo integrado por Jeremías Ahumada, responsable de la producción general; Agustina Guerra, encargada de la edición y conducción del stream; Jorge Recabarren, animador y conductor del programa; y Milagros Reinoso, quien se desempeña en las áreas de producción, desarrollo y community manager. "Sentimos junto a todo el equipo, que cada evento que generamos confirma algo que venimos sosteniendo desde el primer día: que el folclore sigue vigente y conecta con muchísima gente, especialmente con las nuevas generaciones. Esperamos que sea un espacio para compartir, bailar y que, sobre todo disfruten" , comentaron desde la organización.

Y continuaron: "Buscamos fomentar la idea de que el folclore hoy más que nunca forma parte de nuestra identidad cultural. Queremos que la gente venga, disfrute y se lleve la mejor experiencia".

Según explicó Ahumada a DIARIO DE CUYO, la propuesta busca ofrecer una experiencia accesible y cercana para el público, con entradas anticipadas a $10.000, permitiendo que familias y grupos de amigos puedan disfrutar de una jornada completa de música, danza y gastronomía regional en un ambiente festivo.

Más allá del espectáculo, la peña representa una apuesta por fortalecer los espacios de encuentro cultural y dar visibilidad a los artistas de la región. En tiempos donde las nuevas plataformas digitales ganan protagonismo, iniciativas como El Folk Está de Moda demuestran que las tradiciones siguen encontrando nuevas formas de llegar al público.

El dato sobre la peña de “El Folk Está de Moda”

La cita será el sábado 20 de junio, en el marco del Día de la Bandera, en Ex Cayetana, por Calle 5 pasando Gral. Acha, en el nuevo Il Pilonte, a partir de las 12:30 horas. Las entradas anticipadas se pueden conseguir comunicándose al 2646790016.

En el lugar se ofrecerán comidas típicas como también distintas delicias para disfrutar de una jornada ideal.

La invitación está abierta a toda la comunidad para compartir una jornada donde el folclore será el gran protagonista y donde, una vez más, quedará demostrado que las raíces siguen vivas y que, definitivamente, el folk está de moda.