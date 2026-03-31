    • 31 de marzo de 2026 - 13:25

    Espacios Compartidos será el hogar de 30 talleres artísticos para todas las edades, gustos y bolsillos

    Folclore, teatro, canto y stand up son algunas de las propuestas que le darán vida a Espacios Compartidos. El detalle de cada una de los talleres.

    Imagen ilustrativa

    Imagen ilustrativa

    Foto:

    WhatsApp Image 2026-03-30 at 10.44.59
    WhatsApp Image 2026-03-30 at 10.44.58
    WhatsApp Image 2026-03-30 at 11.47.17
    WhatsApp Image 2026-03-30 at 11.12.31
    WhatsApp Image 2026-03-30 at 10.45.03
    WhatsApp Image 2026-03-30 at 10.45.02 (1)
    WhatsApp Image 2026-03-30 at 10.45.02
    WhatsApp Image 2026-03-30 at 10.45.01 (1)
    WhatsApp Image 2026-03-30 at 10.45.01
    WhatsApp Image 2026-03-30 at 10.45.00 (2)
    WhatsApp Image 2026-03-30 at 10.45.00 (1)
    WhatsApp Image 2026-03-30 at 10.45.00
    WhatsApp Image 2026-03-30 at 10.44.59 (1)
    55177395320_85fe32abc8_b
    55176101047_a692a68a19_b
    55176101072_5dbc3e7d69_b
    55176991406_02c01f8f3f_b
    55176991461_cdabb7df9d_b
    55177162513_51b6440973_b
    55177162518_06723efe18_b
    55177246294_d1b4077c53_b
    55177246339_6f69f648d0_b
    55177246359_1c6af34bcf_b
    55177395225_8dbb332295_b
    55177395260_e527178b8e_b
    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    En febrero de este año Espacios Compartidos, área que depende del Ministerio de Turismo y Cultura de la provincia, abrió una convocatoria a talleres artísticos, con la finalidad de apoyar a incentivar la cultura a través del arte. El interés de la comunidad artística fue tal que se superaron las expectativas, cerrando en 30 propuestas que se estarán desarrollando hasta mitad de año en una primera instancia.

    Leé además

    Nico Vázquez se llevó el Oro.

    Premios ACE 2026: todos los ganadores y el premio mayor para Nico Vázquez por Rocky

    Por Redacción Diario de Cuyo
    Tamara Paganini.

    Tamara Paganini volvió a Gran Hermano tras 25 años

    Por Redacción Diario de Cuyo

    Fueron más de 60 las propuestas que aspiraron a contar con un espacio en la grilla de alguna de las dos salas que se encuentran en el edificio emplazado en el Ferro Urbanístico, en Capital. La selección representó un arduo trabajo, ya que la intensión fue lograr una oferta variada tanto en disciplinas como sus públicos destinatarios. Fue así que se seleccionaron 30 talleres que están apuntados a niños, adolescentes, adultos, adultos mayores y personas con discapacidad.

    Con esta propuesta, el Gobierno de San Juan, consolida el espacio como un punto de referencia cultural, promoviendo el acceso al arte, la formación y el encuentro comunitario.

    Dentro de las propuestas hay espacios para la práctica de capoeira, circo para infancias, teatro para adultos mayores, folclore, expresión artísticas, entre otros.

    El dato

    Los talleres se dictarán de lunes a sábado, en distintos horarios, en las salas de Espacio Compartido, que se encuentra en 25 de Mayo antes de España, en Capital.

    Las personas interesadas en participar deberán inscribirse comunicándose a los números telefónicos que figuran en cada taller.

    Uno a uno, los talleres que le darán vida a Espacios Compartidos

    WhatsApp Image 2026-03-30 at 10.44.59
    WhatsApp Image 2026-03-30 at 10.44.58
    WhatsApp Image 2026-03-30 at 11.47.17
    WhatsApp Image 2026-03-30 at 11.12.31
    WhatsApp Image 2026-03-30 at 10.45.03
    WhatsApp Image 2026-03-30 at 10.45.02 (1)
    WhatsApp Image 2026-03-30 at 10.45.02
    WhatsApp Image 2026-03-30 at 10.45.01 (1)
    WhatsApp Image 2026-03-30 at 10.45.01
    WhatsApp Image 2026-03-30 at 10.45.00 (2)
    WhatsApp Image 2026-03-30 at 10.45.00 (1)
    WhatsApp Image 2026-03-30 at 10.45.00
    WhatsApp Image 2026-03-30 at 10.44.59 (1)
    55177395320_85fe32abc8_b
    55176101047_a692a68a19_b
    55176101072_5dbc3e7d69_b
    55176991406_02c01f8f3f_b
    55176991461_cdabb7df9d_b
    55177162513_51b6440973_b
    55177162518_06723efe18_b
    55177246294_d1b4077c53_b
    55177246339_6f69f648d0_b
    55177246359_1c6af34bcf_b
    55177395225_8dbb332295_b
    55177395260_e527178b8e_b

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    Franco Poggio.

    Eliminación en Gran Hermano: el sanjuanino Franco Poggio dejó la casa en una gala tensa

    Por Redacción Diario de Cuyo
    El Teatro del Bicentenario ofrecerá una visita especial de jueves a sábado

    El Teatro del Bicentenario propone una experiencia espiritual y sonora

    Por Redacción Diario de Cuyo
    La Biblioteca Provincial de Literatura Gráfica ofrece títulos de cómic, manga e historieta argentina.

    Biblioteca Provincial de Literatura Gráfica: un éxito que se agranda

    Por Estela Ruiz M.
    La salud de Matías Inostroza es el objetivo de esta cruzada musical

    Los artistas sanjuaninos se movilizan por el baterista Matías Inostroza

    Por Redacción Diario de Cuyo