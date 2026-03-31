Espacios Compartidos será el hogar de 30 talleres artísticos para todas las edades, gustos y bolsillos

Folclore, teatro, canto y stand up son algunas de las propuestas que le darán vida a Espacios Compartidos. El detalle de cada una de los talleres.

En febrero de este año Espacios Compartidos, área que depende del Ministerio de Turismo y Cultura de la provincia, abrió una convocatoria a talleres artísticos, con la finalidad de apoyar a incentivar la cultura a través del arte. El interés de la comunidad artística fue tal que se superaron las expectativas, cerrando en 30 propuestas que se estarán desarrollando hasta mitad de año en una primera instancia.

Fueron más de 60 las propuestas que aspiraron a contar con un espacio en la grilla de alguna de las dos salas que se encuentran en el edificio emplazado en el Ferro Urbanístico, en Capital. La selección representó un arduo trabajo, ya que la intensión fue lograr una oferta variada tanto en disciplinas como sus públicos destinatarios. Fue así que se seleccionaron 30 talleres que están apuntados a niños, adolescentes, adultos, adultos mayores y personas con discapacidad.

Con esta propuesta, el Gobierno de San Juan, consolida el espacio como un punto de referencia cultural, promoviendo el acceso al arte, la formación y el encuentro comunitario.

Dentro de las propuestas hay espacios para la práctica de capoeira, circo para infancias, teatro para adultos mayores, folclore, expresión artísticas, entre otros.

El dato Los talleres se dictarán de lunes a sábado, en distintos horarios, en las salas de Espacio Compartido, que se encuentra en 25 de Mayo antes de España, en Capital.