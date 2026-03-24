Fabiana Zito, eterna: el Museo Tornambé homenajeará a su última directora con una sentida muestra

Una gran pérdida tuvo la comunidad artística y universitaria de San Juan en el 2024, tras el fallecimiento de Fabiana Zito , quien era docente y ocupó el cargo de directora del Museo Tornambé . En el marco de la reapertura del espacio prevista para el 26 de marzo se prepara un sentido homenaje de colegas, familias y amistades de serán parte de una muestra que se exhibirá durante tres meses.

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Mariela Limerutti, actual vicedirectora del museo y quien está a cargo de la curaduría de la muestra explicó a DIARIO DE CUYO que la decisión de recordar y honrar a Fabiana surgió al poco tiempo de su deceso. Desde un inicio se planteó que sería la primera muestra una vez que el museo volviera a abrir sus puertas al público. Cabe recordar que el espacio estuvo tres años cerrado debido a trabajos de refacción y ampliación.

“Es una muestra muy sentida, muy íntima de todos los que participamos. Es un reconocimiento a su vida, a su trayectoria, a su persona. Fue una persona preciosa que nos dejó un montón de enseñanzas. Cada uno a su manera y con su estilo y relación con ella generó un trabajo para esta muestra”, destacó Limerutti.

Serán parte de la misma su hermano, el reconocido diseñador textil Francisco Zito, y personal del museo como también exdirectivos como Carolina Gerez, Sofía Manrique, Luis Oliver, Florencia Ortiz, Franco Palma, Sonia Parisí, Malena Peralta, Leonor Rigau, Eneida Roso, Natalia Saffe, Luis Solorio, Laura Valenzuela, Mariela y la misma Fabiana, ya que se expondrán obras cedidas por su familia.

La muestra estará compuesta por dibujos, pinturas, esculturas talladas en madera e instalaciones que destacarán por su valor emocional. Una de ellas contará con 50 piezas en cerámicas creadas por Mariela, con intervención de distintas personas que fueron parte de la vida de Fabiana, tanto en el aspecto laboral, personal, familiar como íntimo. La segunda instalación es una “ficción” de su habitación.

Sobre esto, Limerutti explicó que se con objetos simples se buscó recrear la habitación de Fabiana, donde se instalaran objetos que eran de ella, entre las que destacan algunas piezas artísticas que no habían visto la luz, hasta ahora. Dibujos, bordados y tejidos serán parte de la instalación.

“Es una manera de despedirla con arte y desde el arte. Ella dedicó su vida al arte y nos parecía que era nuestro modo de despedirla”, destacó con emoción Limerutti.

La muestra en honor a Fabiana Zito estará montada durante tres meses en el Museo que fue su espacio de trabajo y al cual le dedicó todo de sí hasta los últimos días.

Cómo disfrutar de la muestra en el Museo Tornambé

La reapertura del museo se dará el próximo jueves 26 de marzo, desde las 19:30 horas. Además de la muestra en homenaje a Fabiana, los presentes podrán recorrer la puesta permanente con la Colección de la Familia Tornambé y recorrer las salas y talleres totalmente remodelados, además del espacio destinado a la colección y el archivo.

La Tienda del Museo también estará activa, tanto durante la reapertura como todos los días que el espacio artístico mantenga sus puertas abiertas.

El museo se podrá visitar de martes a viernes, de 8 a 20 horas y sábados de 10 a 17 horas, con entrada libre y gratuita.

Quién era Fabiana Zito, la artista que será recordada en el Museo Tornambé

Fabiana Zito egresó del Departamento de Artes Visuales de la Facultad de Filosofía de la UNSJ, y tuvo una larga trayectoria en la casa de altos estudios, donde destacó como docente de la misma institución de la que se egresó.

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Su carrera estuvo marcada por su creatividad y sensibilidad artísticas, además de distintas búsquedas personales que la llevaron a incursionar en diversas expresiones.

Se desempeñó además como directora del Centro de Creación Artística y Museo Julián Tornambé, cargo que ocupó hasta su deceso. Durante su gestión a cargo del espacio primó el trabajo en equipo y esfuerzos constantes por poner en valor la labor artística de los sanjuaninos.

Su fallecimiento generó un gran dolor en la comunidad universitaria y artística en particular, como en quienes tuvieron la oportunidad de conocerla en algún momento. El homenaje nace precisamente en agradecimiento al amor y cariño que Fabiana despertaba en quienes la conocían.