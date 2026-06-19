    • 19 de junio de 2026 - 19:09

    Fabricio Montilla lanzó "Valle Fértil", su nuevo EP de folktrónica instrumental

    La miniserie documental "Sembrá comunidad" inspiró esta propuesta sonora que fusiona tradición e innovación digital.

    Fabricio Montilla subió a plataformas Tierra Fértil y De Angaco a Albardón

    Fabricio Montilla subió a plataformas "Tierra Fértil" y "De Angaco a Albardón"

    Foto:

    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    El destacado compositor, cantante y músico sanjuanino Fabricio Montilla lanzó su nuevo EP titulado "Valle Fértil". Esta flamante propuesta de folktrónica instrumental ya se encuentra totalmente disponible en todas las plataformas digitales, invitando al público a sumergirse en un viaje sonoro donde la tradición y la modernidad dialogan armónicamente.

    Leé además

    Las pertenencias de Diane Keaton cosecharon millones de dólares.

    Diane Keaton sigue generando admiración (y dinero)

    Por Redacción Diario de Cuyo
    La nueva película de Sean Penn retratará a policías defendiendo el Capitolio estadounidense frente a manifestantes.

    Sean Penn lleva a Hollywood la última gran crisis institucional de Estados Unidos

    Por Redacción Diario de Cuyo

    El material reúne dos tracks, "Tierra Fértil" y "De Angaco a Albardón", compuestos originalmente para la miniserie documental sobre soberanía alimentaria "Sembrá Comunidad", desarrollada en el Valle de Uco, Mendoza, y producida por La Mosquitera. La instrumentación está centrada en el sonido del ronroco, entrelazado con guitarras criollas, samplers y sintetizadores que dan forma a una atmósfera marcadamente cinematográfica, hipnótica y contemplativa.Además de evocar la geografía de la emblemática localidad de San Juan, el título funciona como una metáfora personal sobre la fertilidad creativa y la capacidad de producción artística cuando se cuida adecuadamente aquello que se siembra.

    El lanzamiento viene acompañado por el videoclip oficial de "Tierra Fértil", dirigido por Marcos Garcés (@unmar). La pieza audiovisual recopila material de archivo de andanzas vallistas en un entramado visual fragmentado, oscilando estéticamente entre las formas del cubismo y las profundas grietas de la tierra seca.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    migue granados opino de nico occhiato y flor pena tras el escandalo: un error lo puede tener cualquiera

    Migue Granados opinó de Nico Occhiato y Flor Peña tras el escándalo: "Un error lo puede tener cualquiera"

    Por Redacción Diario de Cuyo
    flor pena conto como fue la charla con nico occhiato y cuestiono su decision: yo hubiese hecho otra cosa

    Flor Peña contó cómo fue la charla con Nico Occhiato y cuestionó su decisión: "Yo hubiese hecho otra cosa"

    Por Redacción Diario de Cuyo
    En el Teatro del Bicentenario, escenario de la exitosa obra La verdadera historia de Ricardo III, su protagonista, Joaquín Furriel, dialogó con la prensa local. 

    Joaquín Furriel en el Teatro del Bicentenario: "Me preparé para que el tiempo que van a estar ustedes conmigo sea el mejor tiempo posible"

    Nico Occhiato.

    El descargo de Nico Occhiato tras el escándalo con Flor Peña: "Hablamos con quien teníamos que hablar"

    Por Redacción Diario de Cuyo