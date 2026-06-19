Fabricio Montilla lanzó "Valle Fértil", su nuevo EP de folktrónica instrumental

El destacado compositor, cantante y músico sanjuanino Fabricio Montilla lanzó su nuevo EP titulado "Valle Fértil". Esta flamante propuesta de folktrónica instrumental ya se encuentra totalmente disponible en todas las plataformas digitales , invitando al público a sumergirse en un viaje sonoro donde la tradición y la modernidad dialogan armónicamente .

El material reúne dos tracks, "Tierra Fértil" y "De Angaco a Albardón", compuestos originalmente para la miniserie documental sobre soberanía alimentaria "Sembrá Comunidad", desarrollada en el Valle de Uco, Mendoza, y producida por La Mosquitera. La instrumentación está centrada en el sonido del ronroco, entrelazado con guitarras criollas, samplers y sintetizadores que dan forma a una atmósfera marcadamente cinematográfica, hipnótica y contemplativa.Además de evocar la geografía de la emblemática localidad de San Juan, el título funciona como una metáfora personal sobre la fertilidad creativa y la capacidad de producción artística cuando se cuida adecuadamente aquello que se siembra.