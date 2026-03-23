Facundo Arana habló de cómo está su relación con María Susini después de la separación

Facundo Arana habló de su relación con María Susini . A dos meses de blanquear su ruptura, la modelo estuvo presente en un show del artista, lo que alimentó los rumores de una reconciliación. Después de varios rumores, a mediados de enero el actor confirmó su separación de la mamá de sus tres hijos. Lejos de los trascendidos ambos pidieron respeto y evitaron dar declaraciones.

Sin embargo, días atrás se filtró una foto que dejaba al descubierto que la modelo había estado presente en un show del músico. “¿Te vino a ver tu exesposa o no sé si hubo reconciliación? Se filtró una foto que te fue a ver a un espectáculo", le dijo el cronista de Intrusos (América).

“Vino a Mar del Plata a verme tocar” , confirmó Arana. Y reflexionó: “Lo que pasa es que separarse no es pelearse. No nos vas a ver nunca peleados , ni tampoco nos vas a ver nunca hablando mucho sobre estas cosas porque es nuestra familia y tratamos de dejarla puertas adentro“.

Aunque intentó dar por cerrado el tema, el movilero insistió: “¿Hay posibilidad de una reconciliación?”. “Es algo que no voy a hablar con vos seguro. Pero te agradezco mucho por preguntar”, sentenció entre risas el actor.

A mediados de enero, Facundo Arana decidió enfrentar los micrófonos y contar cómo vive la separación de María Susini, en medio de versiones que lo vinculan sentimentalmente con su amiga Gabriela Sari. El actor eligió hablar de su presente y de cómo el trabajo lo ayudó a salir adelante en este complicado momento familiar.

En diálogo con Intrusos (América TV), el artista reflexionó sobre el rol de su profesión en este momento de su vida: “El arte te reconecta, te diría. Cuando un artista se tiene que subir a las tablas pueden pasarte muchas cosas, hay que dejar todo de lado y hacer mi trabajo”. Y agregó: “Estoy bien, estoy de pie y laburando. Estoy haciendo esta obra, el arte realmente te salva”.

Sobre los rumores que circularon en los últimos días respecto a un posible romance con la ex de Darian “Rulo” Schijman, el actor fue contundente: “En base a las especulaciones ya no me puedo meter. Somos todos del medio y sabemos que, si las especulaciones arrancan y vos te enganchás, no terminan nunca más”.

Arana también explicó por qué prefiere no involucrarse en los trascendidos: “No me engancho con eso porque está mi familia de por medio. Estuve con María en la playa porque sigue siendo mi familia”.

Al ser consultado por su ex, el actor no dudó en elogiarla: “Cuando me preguntaron por ella yo dije que es el ser humano más excepcional que conozco y la madre más excepcional que he visto, con hijos míos o de cualquiera. Eso es todo lo que puedo decir, después es entrar en algo íntimo, algo nuestro”.