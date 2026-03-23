Federico Di Luciano lanzó "Necesario": el álbum más experimental del artista sanjuanino

El ruedo musical de la provincia suma una pieza a su catálogo actual: “Necesario” es el primer álbum de Federico Di Luciano firmado con su nombre real . Disponible en todas las plataformas digitales , representa no solo un quiebre estético con sus proyectos anteriores, sino una catarsis creativa que prioriza la honestidad sobre los moldes preestablecidos.

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Tras años de transitar la escena local bajo seudónimos o en formaciones de rock convencional, Di Luciano decidió dar un giro. " Me parece que lo importante es este paso que he dado es tomar un camino creativo personal, en el cual me siento cómodo con lo que hago y, sobre todo, darme la chance de poder experimentar ", afirmó en diálogo con DIARIO DE CUYO el artista, que también explicó la razón de ser del título.

" Le puse 'Necesario' porque me pareció que era necesario terminarlo para poder concluir con una etapa y pasar a otra cosa ; que salga de la habitación y que la gente lo pueda escuchar”, confesó el cantautor.

“Necesario” es una obra difícil de etiquetar. Con la mayoría de las canciones compuestas en inglés -“orgánicamente” dijo el autor- a través de 12 tracks, el álbum navega por "distintos territorios sonoros", como el indie, la electrónica rítmica, el blues y pasajes de estética gótica experimental . Esta amalgama sonora no es casual, tal como dijo Di Luciano, responde a una búsqueda de identidad que rechaza lo lineal . “Cada track funciona como una entidad propia, construyendo un conjunto que no sigue una narrativa lineal”, señaló.

La paloma y la sangre, la paz y la guerra, lo puro y lo brutal, simbólicas dualidades que atraviesan el disco

En cuanto a lo temático, originalmente trabajó bajo la premisa de "el amor y la guerra", inspirado en un fragmento de poesía de Salvador Dalí, pero el proceso terminó mutando hacia algo más visceral.

La portada del disco —una paloma blanca atravesada por la sangre— sintetiza esta visión. "Significa el amor, o la paz; y la guerra. Lo puro y lo brutal no se excluyen, coexisten", explicó.

Música local con proyección internacional

Grabado íntegramente en su home studio en San Juan, el álbum combina baterías acústicas y equipos valvulares con procesos digitales en Ableton Live y Pro Tools. El nivel de detalle sonoro alcanzó momentos destacados en temas como Sold Out, cuya mezcla estuvo a cargo de Matteo Pagliarossi y su masterización en Los Ángeles por Brendan Dekora, ingeniero ganador del Grammy que ha trabajado con referentes como Nine Inch Nails y Muse. Otros cortes como Something in Her Pocket y Spit on You contaron con el trabajo de Rodrigo Collado.

De las plataformas digitales al escenario

Aunque el lanzamiento es reciente, Di Luciano ya proyecta cómo trasladará esta experiencia al plano físico, sin fecha confirmada todavía. Lejos de los formatos tradicionales, imagina una presentación que dialogue con otras disciplinas. "Me gustaría hacer una presentación en un lugar tipo museo, donde haya otros artistas y que no sea un escenario, sino más bien como una performance o una apuesta de arte conceptual", adelantó.

piano Aunque evita las referencias directas, Di Luciano admite influencias diversas, como de The Doors, Marilyn Manson, Depeche Mode, Jessica Pratt e incluso el universo visual de David Lynch.

Di Luciano en la red:

Instagram: @Federicodilucianook

Email: [email protected]