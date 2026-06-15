Fiesta global: BTS transmitirá su último show en Argentina en cines de todo el mundo

El "Live Viewing", el 24 de octubre, conectará a cines de todo el mundo con el Estadio Único de La Plata para el cierre de la gira de la banda coreana.

El fenómeno global BTS desató la locura en el ARMY al confirmar que su último concierto en Argentina se transmitirá en vivo en cines de todo el mundo. La histórica transmisión en directo permitirá que miles de fanáticos internacionales disfruten en tiempo real de un espectáculo K-Pop que promete ser inolvidable.

El "Live Viewing" que hace historia Esta modalidad de transmisión en vivo, conocida como "Live Viewing", conectará de manera simultánea a salas de cine de diversos continentes. El anuncio se reveló de forma sorpresiva al término de las proyecciones de su gira mundial, generando un impacto inmediato en las redes sociales.

Con este hito, la provincia de Buenos Aires se convierte en la única plaza de todo el continente americano y de Occidente elegida para este tipo de evento tecnológico y musical. Se trata de un privilegio absoluto para el país, ya que hasta el momento este formato de transmisión en directo estaba reservado casi con exclusividad para ciudades de Corea del Sur y Japón. La única experiencia previa similar de la banda K-Pop había sido su emblemático show en Busan, por lo que las expectativas para esta puesta en escena son masivas.

Furor por BTS: El show y las fechas argentinas El concierto elegido para la histórica transmisión global será el del cierre de la gira en el país. La imparable "boys band" surcoreana se presentará en el imponente Estadio Único Diego Armando Maradona de La Plata los días 21, 23 y 24 de octubre de 2026.

Como era de esperarse, el furor por ver a los reyes del K-pop provocó que las localidades para las tres fechas se encuentren completamente agotadas.