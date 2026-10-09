    • 9 de octubre de 2026 - 14:27

    Fiesta de la Tradición: se conocieron las 10 candidatas a Paisana Nacional

    Las jóvenes jachalleras se presentarán en sociedad el 31 de octubre en el Anfiteatro Pájaro Caballero. La elección será en la Plaza San Martín.

    Diez son las aspirantes a Paisana Nacional 2026-2027, que recibirán los atributos de las paisanas salientes: Abril Aciar y Justina Cortez

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    Por Redacción Diario de Cuyo

    En la Sala de Reuniones de la Municipalidad de Jáchal se abrieron los sobres y se dieron a conocer oficialmente los nombres de las 10 candidatas para el Paisanado de la 65° Fiesta de la Tradición. El acto, encabezado por el Intendente Dr. Matías Espejo, inició el camino hacia uno de los momentos más representativos del departamento.

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    La 65ta. Fiesta de la Tradición ya está en marcha, para sanjuaninos y visitantes. Desde Jáchal, se anunciaron algunos detalles. 

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    Las autoridades valoraron el compromiso de las instituciones patrocinadoras, la calidad de las propuestas formuladas por cada una de las jóvenes y el rol clave del paisanado en la preservación del patrimonio cultural e histórico jachallero.

    Las aspirantes tomarán la posta que dejaron las Paisanas elegidas en la edición 2025 de la celebración: Abril Estefanía Aciar, actual Paisana Nacional de la Tradición; y Justina de los Ángeles Cortez, Segunda Paisana Nacional.

    Las candidatas de la 65° Fiesta de la Tradición

    Aquí tienes la lista ordenada de las candidatas con sus nombres primero y luego sus apellidos:

    • Rocío Mailén Villaruel Luján (26) – Jáchal Centro – Proyecto: La huella de Jáchal: memoria y turismo.

    • Malena Pilar Torres (23) – Jáchal Centro – Proyecto: Raíces Vivas – Representa a: Agrupación Gaucha Martín Miguel de Güemes.

    • Agustina Nair Mallea Díaz (21) – Bella Vista – Proyecto: Jáchal, historia que vive – Representa a: Unión Vecinal Bella Vista.

    • Flavia Joana Montaño (22) – Bella Vista – Proyecto: Talabartería infantil – Representa a: Agrupación Gaucha Martín Fierro.

    • Aymará Ailín Maldonado Mallea (19) – Jáchal Centro – Proyecto: Mujeres de nuestra tierra – Representa a: Espacio Calma / Club Sportivo Inferiores Racing.

    • Yanet Estefanía Núñez (22) – Villa Mercedes – Proyecto: Huellitas de Tradición – Representa a: Agrupación Virgen de Fátima (La Quebrada).

    • Luz Morena Bruno (18) – B° Fronteras Argentinas – Proyecto: Red comunitaria municipal para la salud mental de jóvenes y adolescentes – Representa a: Agrupación Gaucha Virgen de Luján.

    • Milagros Mariana García Soler (23) – B° Los Trigales – Proyecto: Senderos con historia – Representa a: Peluquería Ebershop.

    • Norma Milagros Aballay (23) – B° Bicentenario – Proyecto: Jáchal se cuida – Representa a: Club Atlético San Lorenzo / Tienda El Villa.

    • Sara Agustina Varela Palacio (19) – Jáchal Centro – Proyecto: Herederos de nuestras raíces – Representa a: Club Atlético San Lorenzo / Modas Dadiger.

    Paisana Nacional: cronograma de actividades

    La presentación de las candidatas en la comunidad tendrá lugar el próximo 31 de octubre en el Anfiteatro Pájaro Caballero, marco en el que cada participante expondrá públicamente su proyecto cultural.

    Finalmente, la esperada elección y coronación de la nueva Paisana Nacional de la Tradición se llevará a cabo el sábado 7 de noviembre en la Plaza General San Martín, jornada con entrada libre y gratuita, coincidiendo con la noche de apertura de la Fiesta Nacional de la Tradición.

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