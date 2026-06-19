    • 19 de junio de 2026 - 16:14

    Flor Peña contó cómo fue la charla con Nico Occhiato y cuestionó su decisión: "Yo hubiese hecho otra cosa"

    La actriz habló el día después de ser desvinculada del streaming por dar la fake news sobre la muerte del papá de Messi.

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    Por Redacción Diario de Cuyo

    Este viernes, Florencia Peña habló tras ser desvinculada de Luzu por haber dado una fake news sobre la muerte del papá de Messi y cuestionó la decisión de Nicolás Occhiato de no dejar que continúe haciendo el programa.

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    “Voy a decirte lo que puedo decirte. Hay cosas que no voy a contar. Sentí que no era momento de volver al programa. No por mí. No me fui pensando que me iba a ir. Yo pienso eso cuando veo el desastre que se armó”, comenzó diciendo en diálogo con Intrusos (América).

    En esa línea, la actriz continuó: “Yo sentí que él necesitaba hacer lo suyo, y yo hacer lo mío, y encontramos un medio en eso. Tomarnos un respiro".

    “Somos personalidades distintas. Creo que está aprendiendo. Puedo no estar de acuerdo, pero es el dueño del canal. Yo banco lo que él creó, pero yo también soy una persona con un corazón y que puede cometer un error. Yo hubiera hecho otra cosa. Él pensó que eso estaba bien y bueno. Yo abrazo mucho a mi gente, pero bueno, esa soy yo”, arremetió.

    Respecto a cómo fue la secuencia de la fake news anunciada en vivo, Florencia explicó: “Me tiran por la cucaracha este hecho. Yo seguí con la entrevista y empecé a pensar que eso ya estaría en todos lados, y si yo seguía con la entrevista, iba a quedar como una insensible".

    “Me dicen ‘acaba de pasar esto. Fijate’. Como diciendo ‘a ver qué hacemos’. Cometí el error de decirlo y confié en lo que me estaban diciendo. Quería hacerme eco de algo que entendía que todo el mundo estaba hablando, y que no pareciera que yo estuviera boludeando”.

    Peña también habló sobre sus sensaciones en ese momento: “No tuve registro de lo que pasó en ese momento. Quedé en shock. Nunca me había pasado algo así”.

    “Cuando me dicen que al final era fake, después me di cuenta de que esto que había pasado se iba a traducir en esto que pasó. ‘Esto va a ser un desastre’”.

    Asimismo, la artista criticó a los comunicadores que salieron a cuestionarla después de su error: “Hay parte del periodismo que quisiera destriparme en vivo. Nunca quiero hacer daño. A mí me hacen mucho daño y nadie me pide disculpas, y no quiero ser esa persona. Yo no soy de esas características. Necesité salir a pedir mis más sinceras disculpas".

    Por último, la intérprete se refirió al mensaje de Javier Milei en su contra tras el escándalo: “No me sorprende el tuit del presidente. Que se politice me parece que no viene a cuento. Esto que pasó no tiene nada que ver con la política”.

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