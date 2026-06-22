Furor por Toy Story 5: la nueva entrega arrasa en Argentina y en el mundo

La quinta parte de la saga destrona récords históricos en las salas locales y se posiciona como un éxito global.

El esperado regreso de Toy Story al cine, la semana pasada, fue un éxito. En apenas cinco días desde su debut (el miércoles 17 de junio), 774.105 personas colmaron las salas en Argentina, aplastando por completo la marca que sostenía El diablo viste a la moda 2, cuyo fin de semana inicial había convocado a 478.353 espectadores.

Este arrollador arranque perfila a esta quinta entrega para disputar el liderazgo anual de la taquilla nacional, un terreno que la franquicia conoce a la perfección: su antecesora, Toy Story 4, se mantiene como la película más vista en la historia de los cines del país, con más de 6.6 millones de tickets vendidos.

7 años después de la cuarta entrega, Toy Story vuelve a sacudir la taquilla Un fenómeno global El impacto a nivel internacional corre bajo la misma ola triunfal, acumulando una recaudación global de 312 millones de dólares durante sus primeros días en cartelera. En el competitivo mercado norteamericano, la cinta dirigida por el oscarizado Andrew Stanton arrasó al embolsar 160 millones de dólares en más de 4.400 salas.

Con estas cifras, no solo superó los 131.7 millones que había registrado Super Mario Galaxy: La película en abril, sino que además estableció el debut más lucrativo en la historia de su propia franquicia, sobrepasando los 120 millones que logró la cuarta entrega en 2019. Asimismo, se posicionó firmemente como el segundo fin de semana de estreno más exitoso de todos los tiempos para una película de animación a nivel mundial, quedando únicamente por detrás de los 182.7 millones alcanzados por Los Increíbles 2 en 2018.

Si se analiza el contexto regional, el desempeño de esta quinta entrega reafirma la absoluta vigencia de un relato que lleva más de tres décadas en el corazón de la cultura pop.