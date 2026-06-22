    • 22 de junio de 2026 - 18:06

    Furor por Toy Story 5: la nueva entrega arrasa en Argentina y en el mundo

    La quinta parte de la saga destrona récords históricos en las salas locales y se posiciona como un éxito global.

    Toy Story 5, un regreso con gloria

    Toy Story 5, un regreso con gloria

    Foto:

    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    El esperado regreso de Toy Story al cine, la semana pasada, fue un éxito. En apenas cinco días desde su debut (el miércoles 17 de junio), 774.105 personas colmaron las salas en Argentina, aplastando por completo la marca que sostenía El diablo viste a la moda 2, cuyo fin de semana inicial había convocado a 478.353 espectadores.

    Leé además

    La agenda de Estrenos de Cine en San Juan esta vez trae un solo título, pero muy esperado por cierto: Toy Story 5. 

    Estrenos de cine en San Juan: Toy Story, la única y gran novedad para esta semana
    En Toy Story 5, que tendrá su preestreno en las salas locales el miércoles 17, Jessie toma las riendas. 

    Toy Story 5: con Jessie al mando, San Juan se prepara para el preestreno

    Este arrollador arranque perfila a esta quinta entrega para disputar el liderazgo anual de la taquilla nacional, un terreno que la franquicia conoce a la perfección: su antecesora, Toy Story 4, se mantiene como la película más vista en la historia de los cines del país, con más de 6.6 millones de tickets vendidos.

    7 años después de la cuarta entrega, Toy Story vuelve a sacudir la taquilla

    7 años después de la cuarta entrega, Toy Story vuelve a sacudir la taquilla

    Un fenómeno global

    El impacto a nivel internacional corre bajo la misma ola triunfal, acumulando una recaudación global de 312 millones de dólares durante sus primeros días en cartelera. En el competitivo mercado norteamericano, la cinta dirigida por el oscarizado Andrew Stanton arrasó al embolsar 160 millones de dólares en más de 4.400 salas.

    Con estas cifras, no solo superó los 131.7 millones que había registrado Super Mario Galaxy: La película en abril, sino que además estableció el debut más lucrativo en la historia de su propia franquicia, sobrepasando los 120 millones que logró la cuarta entrega en 2019. Asimismo, se posicionó firmemente como el segundo fin de semana de estreno más exitoso de todos los tiempos para una película de animación a nivel mundial, quedando únicamente por detrás de los 182.7 millones alcanzados por Los Increíbles 2 en 2018.

    Si se analiza el contexto regional, el desempeño de esta quinta entrega reafirma la absoluta vigencia de un relato que lleva más de tres décadas en el corazón de la cultura pop.

    Los juguetes y la era digital

    En Toy Story 5, los juguetes se enfrentan a una tablet

    En Toy Story 5, los juguetes se enfrentan a una tablet

    El enorme éxito comercial de esta nueva propuesta radica en su capacidad para espejar las problemáticas contemporáneas de la infancia. En esta oportunidad, Woody (con la voz de Tom Hanks), Buzz Lightyear (Tim Allen) y Jessie (Joan Cusack) se encuentran bajo una seria amenaza: la pequeña Bonnie empieza a dejar de lado los juguetes convencionales al quedar completamente deslumbrada por Lilypad, una tablet.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    tras dar por muerto al papa de lionel messi, florencia pena ahora quiere demandar a luzu tv

    Tras dar por muerto al papá de Lionel Messi, Florencia Peña ahora quiere demandar a Luzu TV

    Por Redacción Diario de Cuyo
    Guido Süller confesó que su entonces novio, quien después saltó a la fama, minó su autoestima.

    La confesión de Guido Süller: "Me vivía diciendo que yo tenía 'nariz de culo de pollo"

    Alfons Reverté Casas, de regreso en San Juan, para un doble concierto romántico. 

    Alfons Reverté Casas se reencuentra con la Sinfónica de la UNSJ y el público de San Juan

    Por Estela Ruiz M.
    El formato de las series verticales hizo pie en los tiempos muertos. 

    El boom de las series verticales: un imán de los celulares

    Por Redacción Diario de Cuyo