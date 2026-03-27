    • 27 de marzo de 2026 - 12:35

    Gran Hermano: Brian Sarmiento atendió el teléfono desnudo y se llevó una sorpresa

    El exfutbolista protagonizó un momento insólito en el reality de Telefe y terminó perjudicando a varios compañeros.

    Brian Sarmiento.

    Brian Sarmiento.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    El caos se apoderó de la casa de Gran Hermano: Generación Dorada con una escena tan desopilante como decisiva. Brian Sarmiento salió prácticamente desnudo del baño para atender el famoso teléfono dorado… ¡y cambió el juego por completo!

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    Todo ocurrió en cuestión de segundos. Mientras el teléfono sonaba, en la casa reinaba la confusión. Pero finalmente quien reaccionó y apareció corriendo desde el baño, generando carcajadas inmediatas, fue uno de los participantes más polémicos del reality de Telefe.

    Ya con el teléfono en mano, la tensión subió cuando Santiago del Moro anunció la consigna: Brian debía elegir a 10 participantes que quedarían fuera de un beneficio clave: la fiesta que se lleva a cabo todos los sábados.

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    Sin demasiadas vueltas, Brian empezó a nombrar uno por uno a los compañeros que no podrán participar de la celebración el fin de semana. Ellos son: Jessica “La Maciel”, Gisela “Yipio” Pintos, Nazareno Pompei, Lola Tomaszeuski, Lolo Poggio, Manuel “Manu” Ibero, Juani Car, Andrea del Boca, Jennifer “La Pincoya” Galvarini y Franco Poggio.

    Pero lo que parecía una jugada estratégica terminó siendo un boomerang inesperado. Segundos después, llegó el giro letal: “Quien atiende el teléfono deberá elegir 10 jugadores para impedirles ir a la fiesta del sábado… y después se enterará de que él o ella tampoco podrá asistir”, reveló el conductor.

    La reacción fue inmediata: “¡Brian tampoco va a la fiesta!”. Entre risas, gritos y sorpresa, el momento quedó como uno de los más insólitos de la edición. De salir apurado del baño a quedar fuera de la fiesta, todo en cuestión de segundos.

    La historia se repite en Gran Hermano:

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