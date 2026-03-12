Gran Hermano: quién fue eliminado este jueves en la casa

La casa de Gran Hermano vivió este jueves una nueva gala de eliminación que dejó fuera de competencia a otro participante del reality de Telefe. Tras la votación del público en la denominada “placa planta” , Carlota Bigliani recibió la menor cantidad de votos positivos y se convirtió en la nueva eliminada del programa.

Una ex GH confirmó una relación con Alberto Fernández y dijo que gracias a eso ganó cuatro licitaciones

La gala conducida por Santiago del Moro tuvo una dinámica particular porque todos los jugadores quedaron nominados , aunque finalmente fueron 12 los participantes que integraron la placa que definía la salida del reality.

Entre ellos estuvieron Brian Sarmiento, Carlota Bigliani, Danelik Star, Eduardo Carrera, Emanuel Di Gioia, Franco Poggio, Kennys Palacios, Martín Rodríguez, Mavinga, Nazareno Pompei, Nick Sícaro y Franco Zunino .

A medida que avanzó la gala, el conductor fue anunciando quiénes seguían en competencia dentro de Gran Hermano . Los primeros en salir de la placa fueron Franco Poggio, Mavinga, Nazareno Pompei y Emanuel Di Gioia , que lograron asegurar su permanencia en la casa.

Luego también fueron salvados Kennys Palacios, Danelik Star, Eduardo Carrera, Franco Zunino y Martín Rodríguez , reduciendo la definición final a Brian Sarmiento, Nick Sícaro y Carlota Bigliani .

Finalmente, Santiago del Moro anunció que Carlota Bigliani había obtenido la menor cantidad de votos positivos, lo que significó su eliminación inmediata del reality.

La despedida de Carlota Bigliani en la casa

Antes de abandonar la casa, Carlota Bigliani fue despedida por sus compañeros, quienes se acercaron a saludarla y agradecerle por el tiempo compartido dentro del juego.

La participante también dedicó unas palabras de agradecimiento al programa y al propio “Big”. “Gracias por elegirme y prestarme tu casa por un rato”, expresó antes de atravesar la puerta de salida, siguiendo la tradicional despedida del reality.

Quiénes siguen en competencia en Gran Hermano

Con la eliminación de Carlota Bigliani, actualmente 24 participantes continúan dentro de la casa de Gran Hermano, Generación Dorada.

Ellos son:

Andrea del Boca, Emanuel Di Gioia, Lolo Poggio, Pincoya, Brian Sarmiento, Danelik Galazan, Manuel Ibero Durigón, Catalina “Titi” Tcherkaski, Yisela “Yipio” Pintos, Juani Car, Daniela De Lucía, Nicolás “Nick” Sícaro, Jenny Mavinga, Eduardo Carrera, Solange Abraham, Martín Rodríguez, Cinzia Francischiello, Franco Zunino, Kennys Palacios, Lola Tomaszeusky, Yanina Zilli, Nazareno Pompei, Luana Fernández y Franco Poggio.