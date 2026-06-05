Gustavo Cerati y El Indio Solari: el día que el destino unió a las dos grandes tribus

Tras el sorpresivo fallecimiento del exlíder ricotero, muchos conectaron su trágico final con el del histórico líder de Soda Stereo.

Gustavo Cerati y El Indio Solari, dos destinos que las redes se encargaron de hilvanar

La muerte de El Indio Solari, este viernes 5 de junio, provocó un sismo digital inmediato donde el dolor borró viejas grietas melómanas. Las redes sociales, lejos de la clásica frialdad algorítmica, se transformaron también en un memorial que enlazó su partida con la de Gustavo Cerati.

La noticia, que escaló rápidamente a las portadas de diarios arrojó luz sobre el final del exlíder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. El reporte médico oficial especificó que el deceso del mítico cantante se produjo a causa de un ACV hemorrágico no traumático.

A partir de ese dato, el inconsciente colectivo de los fanáticos conectó de inmediato este episodio con la tragedia que apagó la voz del líder de Soda Stereo.

Si bien en ambos casos la causa fue un ACV (Accidente Cerebro Vascular), desde la perspectiva médica, los reportes oficiales exponen dos caminos distintos: