Impacto y dolor por la muerte de un conocido periodista El profesional marcó un tiempo en el periodismo.

Este lunes el periodismo argentino y la escena del rap recibieron un golpe inesperado: murió Juan Ortelli, periodista y director de Rolling Stone Argentina entre 2013 y 2018. La noticia fue confirmada por su hermano a través de las redes sociales del propio Ortelli, quien detalló que el deceso se produjo por causas naturales.

“Con profundo pesar y desazón informo a la comunidad periodística, artística, del rap y allegados, que por causas naturales ha fallecido mi gran y amado hermano Juan. Rogamos se extienda en su memoria una oración en honor a su legado periodístico, personal y emocional”, expresó en el mensaje.

Ortelli fue una figura central en el periodismo musical y uno de los grandes impulsores del rap y el freestyle en la Argentina y en la región. Fue cazatalentos y creador de contenidos en la Liga Bazooka, donde se convirtió en referente indiscutido para artistas y nuevas generaciones.

El dolor por su muerte se expresó de inmediato en las redes. Chuty escribió: “Te vamos a extrañar tanto. Gracias por lo que has sido como persona y profesional. Un abrazo y mucho ánimo a su familia y amigos”. Por su parte, Papo MC agregó: “Te vamos a extrañar por siempre Juan, gracias por tanto, espero nos acompañes desde el otro lado y te hagas presente en cada escenario. No entiendo absolutamente nada amigo”.

Su colega y amigo Pablo Plotkin lo recordó con un extenso homenaje: “Además de ser el gran narrador del rap de competición, Juan fue un periodista extraordinario, apasionado como pocos y con un talento artesanal para la edición de revistas. Vino de la nada, sin contactos, y antes de los treinta llegó a dirigir la Rolling Stone. Era un romántico del mito de la prensa escrita, uno de los últimos de esa especie”.