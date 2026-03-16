Importante donación de libros: 40 bibliotecas de San Juan recibirán 800 ejemplares

La Dirección de Bibliotecas Populares y Actividades Literarias de la provincia, dependiente del Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte, anunció la incorporación de 800 libros que renovarán las estanterías de 40 bibliotecas comunitarias. El tesoro literario proviene de la biblioteca personal del doctor en Filosofía, Félix Gómez, cuya familia decidió transformar el acervo privado en un bien público.
"Esta acción tan valiosa permite continuar preservando la cultura literaria y el acceso a la lectura en comunidad", expresaron desde el organismo.
Impulso a la lectura contemporánea
La colección está integrada principalmente por novelas contemporáneas “en excelentes condiciones de conservación”. Esta selección estratégica busca atraer a nuevos lectores y actualizar los catálogos de las instituciones departamentales, permitiendo que la literatura de calidad llegue a cada rincón de San Juan.
Acto oficial y distribución de los libros
La entrega formal de los ejemplares se llevará a cabo el jueves 19 de marzo a las 19:00 h, en la sede de la Dirección de Bibliotecas Populares (Las Heras y 25 de mayo).
El acto contará con la presencia de la Secretaria de Cultura de la Provincia, Analía Vilches, junto a representantes de las bibliotecas beneficiadas. Durante la jornada, se detallará el cronograma de distribución para que los 800 libros comiencen a circular por los departamentos en el corto plazo.