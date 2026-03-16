Importante donación de libros: 40 bibliotecas de San Juan recibirán 800 ejemplares

Se trata de una gran colección cedida por la familia del doctor en Filosofía Félix Gómez a la Dirección de Bibliotecas Populares.

Se trata de una colección privada que ahora formará parte de bibliotecas populares

La Dirección de Bibliotecas Populares y Actividades Literarias de la provincia, dependiente del Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte, anunció la incorporación de 800 libros que renovarán las estanterías de 40 bibliotecas comunitarias. El tesoro literario proviene de la biblioteca personal del doctor en Filosofía, Félix Gómez, cuya familia decidió transformar el acervo privado en un bien público.

"Esta acción tan valiosa permite continuar preservando la cultura literaria y el acceso a la lectura en comunidad", expresaron desde el organismo.

Impulso a la lectura contemporánea La colección está integrada principalmente por novelas contemporáneas “en excelentes condiciones de conservación”. Esta selección estratégica busca atraer a nuevos lectores y actualizar los catálogos de las instituciones departamentales, permitiendo que la literatura de calidad llegue a cada rincón de San Juan.

image La gran parte de los libros donados son novelas contemporáneas Acto oficial y distribución de los libros La entrega formal de los ejemplares se llevará a cabo el jueves 19 de marzo a las 19:00 h, en la sede de la Dirección de Bibliotecas Populares (Las Heras y 25 de mayo).