    • 6 de junio de 2026 - 20:22

    Incidentes en el Obelisco durante el homenaje al Indio Solari: al menos ocho demorados y dos policías heridos

    Hubo corridas, botellazos y un importante operativo de seguridad en pleno centro porteño.

    Incidentes en el Obelisco.

    Incidentes en el Obelisco.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    La jornada de homenaje a Indio Solari en el centro de Buenos Aires terminó con incidentes entre grupos de fanáticos y efectivos de la Policía de la Ciudad.

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    Los enfrentamientos se registraron durante el banderazo convocado por seguidores del músico para despedir al histórico líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, luego de conocerse la noticia de su fallecimiento.

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    Según la información difundida por las autoridades, los disturbios se produjeron en las inmediaciones del Obelisco y la intersección de avenida Corrientes y 9 de Julio, donde miles de personas se habían concentrado durante la tarde del sábado para rendir homenaje al artista.

    En medio del operativo para despejar la zona, se registraron corridas, empujones y lanzamiento de botellas contra los uniformados. De acuerdo con los reportes preliminares, dos efectivos policiales resultaron heridos y al menos ocho personas fueron demoradas.

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    Foto: Tomas CUESTA / AFP

    Foto: Tomas CUESTA / AFP

    Las primeras versiones indican que el conflicto se habría originado por la presencia de vendedores de bebidas alcohólicas en el lugar, una actividad prohibida en esa área de la ciudad. La situación derivó rápidamente en momentos de tensión y enfrentamientos con las fuerzas de seguridad.

    La muerte del Indio Solari ocurrió el viernes en su vivienda de Parque Leloir, en el partido bonaerense de Ituzaingó. Su fallecimiento generó una profunda conmoción en el mundo de la música y entre varias generaciones de seguidores que lo convirtieron en una de las figuras más influyentes del rock nacional.

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    Para este domingo está previsto un velatorio público en el Polideportivo José María Gatica, donde familiares, amigos y fanáticos podrán darle el último adiós al músico.

    Mientras tanto, las autoridades continúan trabajando para esclarecer las circunstancias de los incidentes ocurridos durante el homenaje y determinar las responsabilidades de quienes participaron en los disturbios.

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