    • 19 de marzo de 2026 - 16:10

    Internaron al guitarrista de AC/DC, Stevie Young, en Buenos Aires a días de tocar en River Plate

    El músico de AC/DC, Stevie Young, se encuentra hospitalizado en un sanatorio de Buenos Aires a pocos días de los shows en River Plate.

    Stevie Young, músico de AC/DC, ocupa desde 2014 el puesto de guitarristarítmico.

    Stevie Young, músico de AC/DC, ocupa desde 2014 el puesto de guitarrista rítmico.

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    El guitarrista rítmico de AC/DC Stevie Young fue internado en Buenos Aires y causó preocupación entre miles de seguidores de la mítica banda, justo cuando se aproxima el regreso del grupo australiano al estadio de River Plate.

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    “Al llegar a Buenos Aires, Stevie Young no se sentía bien. Por precaución, fue ingresado en un hospital local donde se le están realizando una serie completa de estudios. Stevie se encuentra bien y de buen ánimo, esperando con entusiasmo subirse al escenario el lunes”, señalaron desde la banda en un comunicado al que accedió Infobae.

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    Young, de 69 años, fue ingresado a un sanatorio de la ciudad de Buenos Aires a pocos días del primer recital de AC/DC como parte de la “Power Up Tour”, programado para el próximo lunes.

    “Por precaución, se le están realizando todas las pruebas necesarias”, agregó un portavoz a la agencia Reuters.

    La situación es especialmente delicada porque Stevie Young, que ocupa desde 2014 el puesto de guitarrista rítmico tras la salida de Malcolm Young por razones médicas, es considerado un pilar fundamental para el actual sonido de la banda.

    El grupo de rock aterrizó este miércoles por la tarde al aeropuerto internacional de Ezeiza, en Buenos Aires, tras presentarse en Chile, donde ofrecieron un recital ante miles de fanáticos como parte de su “Power Up Tour”.

    El esperado regreso de AC/DC a River Plate

    La vuelta de la banda australiana a la Argentina es parte de su “Power Up Tour”, con una primera fecha el 23 de marzo en el Estadio River Plate. Tras 16 años de ausencia en el país, AC/DC prepara un regreso muy esperado en un recinto emblemático. El viernes 27 y el martes 31 de este mes serán sus otras presentaciones, con localidades agotadas.

    La formación actual reúne a Angus Young en la guitarra líder, Brian Johnson como vocalista, Stevie Young en la guitarra rítmica, Matt Laug en la batería y Chris Chaney en el bajo.

    Juntos mantienen la esencia del sonido clásico e inconfundible del grupo, con un repertorio preparado para un reencuentro multitudinario.

    El nombre del tour proviene de “Power Up”, el 17º disco de estudio de AC/DC, lanzado en 2020 como homenaje a Malcolm Young. El álbum, concebido a partir de riffs inéditos de Malcolm y Angus, invita a los fanáticos a escuchar nuevo material junto a los clásicos de siempre, en lo que se anuncia como una velada de tributo y celebración.

    La relación entre AC/DC y el público argentino es reconocida por su intensidad. La última visita al país fue en diciembre de 2009, cuando la banda llenó el Monumental durante tres noches consecutivas, registro que quedó plasmado en el DVD y disco “Live at River Plate”, publicado en 2012. Esos conciertos figuran entre los grandes hitos del rock internacional en Argentina.

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