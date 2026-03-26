Internaron de urgencia a un conocido cuartetero

Momentos de preocupación se viven en el entorno de Damián Córdoba, quien en las últimas horas fue internado en el Hospital Cardiológico de Córdoba tras presentar una arritmia.
Se trata de Damián Córdoba. Lo que se sabe.
Momentos de preocupación se viven en el entorno de Damián Córdoba, quien en las últimas horas fue internado en el Hospital Cardiológico de Córdoba tras presentar una arritmia.
El artista se encuentra en observación médica y evoluciona de manera favorable, mientras los profesionales continúan con los estudios correspondientes para monitorear su estado de salud.
De acuerdo a las primeras informaciones, el episodio estaría relacionado con cuadros de estrés y sobrepeso, factores que habrían desencadenado esta descompensación.
Por el momento, el cantante permanece bajo control médico y se espera un parte oficial en las próximas horas que brinde mayor precisión sobre su evolución.
La noticia generó inmediata repercusión entre sus fanáticos, que a través de redes sociales le enviaron mensajes de apoyo y pronta recuperación.