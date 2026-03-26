    • 26 de marzo de 2026 - 10:16

    Internaron de urgencia a un conocido cuartetero

    Se trata de Damián Córdoba. Lo que se sabe.

    Hay más de 160 internados por coronavirus y 28 con asistencia respiratoria
    Hay más de 160 internados por coronavirus y 28 con asistencia respiratoria

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    Momentos de preocupación se viven en el entorno de Damián Córdoba, quien en las últimas horas fue internado en el Hospital Cardiológico de Córdoba tras presentar una arritmia.

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    El artista se encuentra en observación médica y evoluciona de manera favorable, mientras los profesionales continúan con los estudios correspondientes para monitorear su estado de salud.

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    Preocupa la salud de Dami&aacute;n C&oacute;rdoba.

    Preocupa la salud de Damián Córdoba.

    De acuerdo a las primeras informaciones, el episodio estaría relacionado con cuadros de estrés y sobrepeso, factores que habrían desencadenado esta descompensación.

    Por el momento, el cantante permanece bajo control médico y se espera un parte oficial en las próximas horas que brinde mayor precisión sobre su evolución.

    La noticia generó inmediata repercusión entre sus fanáticos, que a través de redes sociales le enviaron mensajes de apoyo y pronta recuperación.

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