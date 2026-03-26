Estrenos de cine en San Juan: acción, drama y magia llegan a la gran pantalla local

Este jueves 26 de marzo, los estrenos de cine en San Juan renuevan su cartelera con muy buenas opciones para todo el público. Los espectadores más pequeños podrán sumergirse en la encantadora historia animada de "Un secreto mágico" y, para los adultos, el suspenso llega de la mano de "Te van a matar".

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Estrenos de cine en San Juan: nuevas propuestas para disfrutar en la provincia

Muy esperado, el drama histórico tendrá su representante con el aclamado "Nuremberg: El juicio del siglo" , protagonizado por Rami Malek y Russell Crowe, mientras que Milla Jovovich desplegará pura adrenalina en "Instinto implacable" .

Sigue a Asia Reaves, una exconvicta que busca un nuevo comienzo como ama de llaves en "el Virgil", un exclusivo rascacielos de Nueva York. Pronto descubre que el edificio es una trampa mortal y los residentes forman parte de un culto satánico que realiza sacrificios

Centrado en el psiquiatra estadounidense Douglas Kelley (Rami Malek), quien debe evaluar la cordura de los altos mandos nazis, incluido Hermann Göring (Russell Crowe), antes de los juicios de posguerra. La trama se enfoca en el duelo psicológico para entender la naturaleza del mal

Con Milla Jovovich. La trama sigue a Nikki, una exheroína de guerra que se ve forzada a volver al submundo criminal para rescatar a su hija secuestrada por una red de trata, enfrentándose tanto a criminales como a las autoridades.

Play Cinema. 2D Cast: 23:20 h

2D Cast: 23:20 h Multiplex. 2D Cast: 18:10 h

2D Cast: 18:10 h Cinemacenter. 2D Cast: jueves a martes 19:20 h, viernes a martes (excepto domingo) 21:30 h. Miércoles 22:50 h. 2D Sub: jueves y domingo 21:30 h

UN SECRETO MÁGICO (Infantil/90’/ATP)

Van, un hada rebelde, junto a una científica duende y un troll, unen fuerzas para salvar sus mundos de peligrosas arañas. Juntos desafían tradiciones estrictas para unir a sus comunidades.

Play Cinema. 2D Cast: 17:30, 18:30 h (excepto 1 de abril, ambas)

2D Cast: 17:30, 18:30 h (excepto 1 de abril, ambas) Cinemacenter. 2D Cast: 17:20 h

MILLENNIUM ACTRESS (Anime/87’/+13)

Dirigida por Satoshi Kon y producida por Madhouse, es una obra maestra de la animación japonesa que narra la vida de Chiyoko Fujiwara, una legendaria actriz retirada. Undocumentalista entrevista a la anciana Chiyoko, desencadenando un viaje onírico donde sus recuerdos, amores y escenas de sus películas más icónicas se fusionan, difuminando la realidad y la ficción

Play Cinema. 2D Cast: 17:10 h (excepto 1 de abril)

EN CARTELERA

PROYECTO FIN DEL MUNDO (Ciencia ficción/157’/+13)

Embed - PROYECTO FIN DEL MUNDO | TRÁILER FINAL (Doblado)

El profesor de ciencias Ryland Grace (Ryan Gosling) se despierta en una nave espacial a años luz de casa sin recordar quién es ni cómo ha llegado hasta allí. A medida que recupera la memoria, empieza a descubrir su misión: resolver el enigma de la misteriosa sustancia que provoca la extinción del sol. Deberá recurrir a sus conocimientos científicos y a sus ideas poco ortodoxas para salvar todo lo que hay en la Tierra de la extinción... pero una amistad inesperada significa que quizá no tenga que hacerlo solo.

Play Cinema. 2D Cast: 17:00, 19:00, 21:40 h. 2D Sub: 20:20, 22:50 h (excepto 1 de abril las dos últimas funciones)

2D Cast: 17:00, 19:00, 21:40 h. 2D Sub: 20:20, 22:50 h (excepto 1 de abril las dos últimas funciones) Multiplex . 4D/2D: 22:00 h. 2D Cast: 18:30 h

. 4D/2D: 22:00 h. 2D Cast: 18:30 h Cinemacenter. 2D Cast: miércoles 18:50, 22:00 h

NO TE OLVIDARÉ (Drama/114’/+13)

Embed - No te olvidare | Trailer Multiplex

Adaptación del best seller de Colleen Hoover, sigue a Kenna Rowan (Maika Monroe), quien regresa a su hogar tras cumplir condena por la muerte de su novio en un accidente. Busca reconciliarse con su pasado y recuperar a su pequeña hija, bajo custodia de los abuelos, enfrentando hostilidad y encontrando apoyo en Ledger (Tyriq Withers), un dueño de un bar local.

Play Cinema. 2D Cast: 19:20 h (excepto 1 de abril). 2D Sub: 21:30 h

2D Cast: 19:20 h (excepto 1 de abril). 2D Sub: 21:30 h Multiplex. 2D Sub: 20:00 h

LA SAGA CREPÚSCULO: AMANECER (Romance – Fantasía /115’/+13)

Embed - La Saga Crepúsculo: Amanecer - Parte 2 - Trailer Oficial

Narra la boda de Bella y Edward, seguida de una luna de miel donde Bella queda embarazada de un ser mitad humano-vampiro que amenaza su vida. Tras un difícil nacimiento y transformación de Bella, la pareja debe proteger a su hija, Renesmee, de la amenaza de los Volturi.

Parte 1: Cinemacenter. 2D Sub: jueves y domingo 18:20 h. 2D Cast: viernes a martes 16:40 h

2D Sub: jueves y domingo 18:20 h. 2D Cast: viernes a martes 16:40 h Parte 2: Cinemacenter. 2D Sub: jueves y domingo 18:30 h. 2D Cast: viernes a martes 18:20 h

HOPPERS: OPERACIÓN CASTOR (Infantil/105’/ATP)

Embed - Hoppers: Operación Castor | Tráiler Oficial | Doblado

Dirigida por Daniel Chong, sigue a Mabel, quien transfiere su mente a un castor robótico para salvar la naturaleza de un desarrollador inmobiliario.

Play Cinema. 2D Cast: 16:30 (excepto 1 de abril), 17:20, 19:10 h. 3D Cast: 18:40, 20:40 h (excepto 1 de abril, ninguna en 3D Cast)

2D Cast: 16:30 (excepto 1 de abril), 17:20, 19:10 h. 3D Cast: 18:40, 20:40 h (excepto 1 de abril, ninguna en 3D Cast) Multiplex. 4D/3D Cast: 16:00, 18:00, 20:00 h. 2D Cast: 17:19 h. Míércoles 2D Cast: 18:00, 22:00 h. 3D Cast: 16:00, 20:00 h

4D/3D Cast: 16:00, 18:00, 20:00 h. 2D Cast: 17:19 h. Míércoles 2D Cast: 18:00, 22:00 h. 3D Cast: 16:00, 20:00 h Cinemacenter. 2D Cast: 17:10, 19:30 h, miércoles 16:30 h. 3D Cast: 18:00, 20:20 h

PINOCHO (Infantil/106’/ATP)

Embed - Pinocho - Teaser

Un viejo cuento de hadas de una nueva manera. La historia del héroe favorito de todos, Pinocho, su papá Carlo y sus amigos, contada con la ayuda de la tecnología moderna. De Igor Voloshin, con Mark Eydelshteyn, Vitaliya Kornienko, Aleksandr Yatsenko.

Multiplex. 2D Cast: 16:00 h

CUMBRES BORRASCOSAS (Romance/136’/+16)

Embed - "Cumbres Borrascosas" | Tráiler Oficial | Subtitulado

Una audaz y original interpretación, a cargo de la directora Emerald Fennel, de una de las historias de amor más grandes y tumultosas de todos los tiempos. Con Margot Robbie y Jacob Elordi.

Play Cinema . 2D Sub: 23:10 h

. 2D Sub: 23:10 h Multiplex. 2D Sub: 18:00 h

2D Sub: 18:00 h Cinemacenter. 2D Cast 21:00 h

SCREAM 7 (Terror/120’/+13)

Embed - Scream 7 | Tráiler Final – Neve Campbell, Courteney Cox | Preestreno este miércoles

Cuando un nuevo asesino, conocido como Ghostface, aparece en el tranquilo pueblo donde Sidney Prescott (Neve Campbell) rehizo su vida, sus peores temores se hacen realidad al convertirse su hija (Isabel May) en la próxima víctima.

Multiplex . 2D Cast: 23:15. Miércoles 2D Cast: 18:00 h

. 2D Cast: 23:15. Miércoles 2D Cast: 18:00 h Cinemacenter. 2D Cast 22:00 h

BODA SANGRIENTA (Terror/108’/+16)

Embed - Boda Sangrienta 2 | Tráiler Oficial | Doblado

Continúa la historia de terror y sátira, estrenándose el 19 de marzo de 2026. Tras sobrevivir, Grace (Samara Weaving) descubre que la familia Le Domas era solo el inicio; ahora, junto a su hermana Faith, debe enfrentar un juego global de familias rivales y oscuros secretos para controlar el mundo.

Cinemacenter. 2D Cast: 22:40 h

JUMBO (Infantil/105’/ATP)

Embed - Jumbo | Tráiler Oficial | DOB/LAT

Don, un niño regordete que sufre acoso escolar y es apodado como «Jumbo», se encuentra con Meri, un espíritu que busca ayuda para reunirse con los espíritus de su problemática familia. Así comienza su viaje.

Multiplex. 2D Cast: 16:10 h

GOAT, LA CABRA QUE CAMBIÓ EL JUEGO (Infantil/100’/ATP)

Embed - GOAT: La cabra que cambió el juego - Tráiler oficial

Una original comedia ambientada en un mundo de animales, que cuenta la historia de una pequeña cabra con grandes sueños. Will recibe una oportunidad única para unirse a los profesionales del Roarball, un deporte de alta intensidad.