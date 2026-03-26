Mavinga no soportó la presión de Gran Hermano y decidió abandonar la casa

Jenny Mavinga abandonó la casa de Gran Hermano por decisión propia y puso fin a su participación en el reality. La salida de la hermanita se produjo sin instancia de eliminación y respondió a una decisión personal de la jugadora.

En las últimas horas, la producción confirmó que optó por dejar el juego de manera voluntaria. Esta determinación interrumpió su continuidad dentro de la competencia y generó un cambio en la dinámica interna de la casa.

El programa mostró el momento en el que Mavinga se despidió de sus compañeros antes de abandonar el aislamiento, muy conmovida. “Hice todo el esfuerzo para poder seguir; estoy feliz de ser parte de esto y de la forma en que nos cuidaste. Los quiero a todos. Gracias por compartir y por la oportunidad”, expresó.

Finalmente, la participante cerró así su paso por el ciclo en medio de un contexto que impactó en la convivencia del grupo y en su vida.

La salida de Mavinga modificó el desarrollo del juego, ya que la casa perdió a uno de sus integrantes sin intervención del voto del público, aunque el reality continúa con normalidad tras su partida.

Por su parte, Gran Hermano también se despidió de la jugadora con unas sentidas palabras: “Sos una gran jugadora, pero además fuiste y sos una excelente persona. Te voy a extrañar mucho”.

Embargaron el sueldo de Brian Sarmiento en Gran Hermano 2026 por una deuda millonaria de cuota alimentaria

Embargaron el sueldo del exfutbolista Brian Sarmiento por una deuda por el incumplimiento en la cuota alimentaria de su hija de 10 años iniciada por su expareja, Jazmín “Tesi” Posa. Según trascendió, la mujer solicitó una medida cautelar para embargar el sueldo que el exfutbolista recibe por su participación en Gran Hermano 2026 para saldar la deuda que tiene por la cuota de alimentos, argumentando que no paga desde hace 22 meses.

El periodista Santiago Riva Roy contó en DDM (América TV) que la deuda acumulada era de $12.792.348 pesos argentinos, de la cuota establecida de 300 dólares mensuales. Además, se fijó una multa de 2 dólares por cada día de retraso en el pago; por ello se sumaron unos 681 días de mora.

“Ya fue aceptado por la justicia, firmado, ya está notificado para Telefe, Kuarzo, y no va a poder ir un peso a los bolsillos de Brian hasta que se salde la deuda de cuota alimentaria”, informó el panelista. Según explicó, se le embargaría el primer sueldo y el resto se discutiría una vez que Sarmiento salga del reality.