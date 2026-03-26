Preocupación por la salud de Emi Voiro: "Que la música y el teatro lo abracen fuerte"

El músico y actor sanjuanino se encuentra internado en grave estado después de someterse a una cirugía programada.

Emiliano Voiro, de vuelta al ruedo musical, con canciones que atraviesan la piel

Emi Voiro permanece internado en terapia intensiva hace varios días. El grave estado del querido músico, compositor y actor sanjuanino movilizó a colegas y amigos, con una cadena de oración en su nombre.

Los mensajes de cariño y aliento también se multiplicaron para acompañar el sentido pedido de la comunidad artística local, de la que es un integrante destacado por su propia producción y por su aporte al teatro como diseñador de iluminación.

DIARIO DE CUYO pudo saber que el artista se sometió a una cirugía programada- relacionada al accidente de tránsito que sufrió en 2023- y habría adquirido un virus intrahospitalario que afectó sus pulmones y complica su recuperación.