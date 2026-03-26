    • 26 de marzo de 2026 - 10:55

    Preocupación por la salud de Emi Voiro: "Que la música y el teatro lo abracen fuerte"

    El músico y actor sanjuanino se encuentra internado en grave estado después de someterse a una cirugía programada.

    Emiliano Voiro, de vuelta al ruedo musical, con canciones que atraviesan la piel

    Emiliano Voiro, de vuelta al ruedo musical, con canciones que atraviesan la piel

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Emi Voiro permanece internado en terapia intensiva hace varios días. El grave estado del querido músico, compositor y actor sanjuanino movilizó a colegas y amigos, con una cadena de oración en su nombre.

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    Los mensajes de cariño y aliento también se multiplicaron para acompañar el sentido pedido de la comunidad artística local, de la que es un integrante destacado por su propia producción y por su aporte al teatro como diseñador de iluminación.

    DIARIO DE CUYO pudo saber que el artista se sometió a una cirugía programada- relacionada al accidente de tránsito que sufrió en 2023- y habría adquirido un virus intrahospitalario que afectó sus pulmones y complica su recuperación.

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    Cadena de oraci&oacute;n por Emi Voiro, quien permanece en terapia intensiva tras una cirug&iacute;a programada.

    Cadena de oración por Emi Voiro, quien permanece en terapia intensiva tras una cirugía programada.

    El año pasado, en octubre, Voiro presentó "Tatuajes de ruta" un nuevo disco, que significó su vuelta al ruedo, luego de un tiempo sin presentarse. Fue su regreso con un espectáculo de envergadura- esta vez en la Sala Auditorium del Teatro del Bicentenario- después de varios meses inactivo por un accidente en moto en el que resultó seriamente herido en febrero de 2023.

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