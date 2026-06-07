Jairo en San Juan: "Cantar, para mí, es sinónimo de vivir. No podría vivir sin cantar"

El próximo 11 de junio, el Teatro Sarmiento será el escenario del esperado regreso de Jairo a San Juan . El consagrado intérprete se presentará junto a su banda y una agrupación de cuerdas local para repasar, con este formación, los grandes clásicos de su impecable trayectoria de más de 50 años.

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"Elegí este formato porque es extraordinario, siempre enriquece cualquier concierto", dijo a DIARIO DE CUYO sobre esta propuesta, que replica en distintas ciudades del país. “Yo, como público, voy a un teatro y escucho una formación de este tipo y por supuesto que todo se completa, todo se magnifica, todo se hace más hermoso. Lo he hecho antes y para mí es algo muy enriquecedor”, agregó el respetado artista, quien en medio de su gira y de la grabación del segundo volumen de “50 años de música”, dialogó con este medio sobre su propuesta, a la que se incorpora también su nieto Fran, hijo de Yaco.

- En San Juan habrá una formación de cuerdas, con la base que me acompaña habitualmente, que son excelentes músicos, conocen muy bien el repertorio y me acompañan desde hace muchos años. Están conmigo permanentemente, se involucran desde el punto de vista del estilo, la forma musical que yo interpreto... es algo clave para hacer una gira y espectáculos.

- ¿Cómo es trabajar a la distancia? ¿Es complicada la cocina de este formato?

- Tenemos los arreglos escritos, la mayoría de ellos fueron hechos por Guillermo Cardozo Ocampo, un pianista y creador de la orquesta de la UBA. Conoce las canciones porque está conmigo desde los 17 años, es hijo de uno de los más grandes músicos que ha tenido la Argentina, Oscar Cardozo Ocampo, un queridísimo amigo mío. Bueno, se envían los arreglos y luego las orquestas o grupos hacen sus ensayos con el repertorio que se envía. Son músicos que tienen una gran capacidad de adaptación, por supuesto que son todos excelentes lectores, así que en este sentido no hay ningún tipo de problema. Son músicos de formación, de atril, así que siempre es un placer tocar con ellos. Cuando nos reunimos en los ensayos es conmovedor, tiene otro carácter, porque es el descubrimiento de un sonido nuevo y conectar con ellos y estar a la altura de lo que proponen no es solo un desafío, tiene algo de placentero también, algo hermoso para un intérprete. Es muy linda la cocina de este formato, complicada en la medida en que se trabaja rápido, pero hay confianza. Los músicos que se incorporan aportan su saber hacer, cada uno es gente muy muy preparada y no hay improvisación posible, está todo muy trabajado.

El show en el Teatro Sarmiento: 50 años, una noche

- El espectáculo recorre, de algún, más de 50 años de trayectoria…

- Cuando empecé a cantar no pensaba que llegaría a cantar tantos años y con la misma vigencia y con el mismo entusiasmo. Han pasado más de 50 años desde que grabé mi primer disco como cantante profesional y, afortunadamente, el entusiasmo, que es vital para nuestro trabajo, permanece inalterado. Siempre estoy con el deseo de subir al escenario y cantar. Cantar, para mí, es sinónimo de vivir, está directamente relacionado, no podría vivir sin cantar…

- ¿Fue sencillo elegir el repertorio?

- Bueno, para este repertorio he elegido canciones de distintos momentos de esta trayectoria. Hago una selección lo más criteriosa posible en cuanto a los estilos, las tonalidades, las temáticas de las letras, para que resulte un concierto coherente. Es ardua la selección, sí, porque al prolongarse la carrera, el repertorio se ha ido acumulando. Yo soy un cantante que grabo permanentemente y que va incorporando obras, que son cantadas en los conciertos nuevos, incluso antes de ser grabadas.

Jairo, música y familia

- Además de compartir carrera con Yaco, su hijo, se suma su nieto Francisco…

- Yaco fue el único que manifestó su deseo de seguir el camino de la música, algo que fue muy importante para mí, porque fue una elección propia; de hecho mis otros tres hijos no se dedican a la música, aunque a todos nos gusta mucho la música. Yaco se inclinó por tocar instrumentos y comenzó a estudiar y a trabajar en eso. Y ahora se ha incorporado también su hijo Francisco, que nos ha sorprendido con un talento extraordinario. Me conmueve mucho cada vez que salimos al escenario y tengo la oportunidad de cantar con Fran, es excepcional. Es muy difícil explicar lo que uno siente en ese momento porque es una mezcla de cosas, va más allá de lo estrictamente técnico, es más relacionado con lo emocional; y además si lo hace con el estilo, el talento y la musicalidad, el timbre hermoso de voz que tiene… es conmovedor y una satisfacción y una alegría muy grandes. Es como un regalo que me ha hecho la vida para los últimos años de mi carrera (se emociona) y voy a seguirlo muy de cerca ahora cuando empiece su carrera como solista. Además quiero elogiar el pseudónimo que eligió, "Fran Posse", el apellido de su mamá, que falleció muy joven (NdeR: la actriz Agustina Posse), una mujer adorable. Este homenaje tan espontáneo de parte de Fran me parece algo extraordinario, maravilloso, que habla de su nobleza también.

- ¿Cómo es reunir tres generaciones en el amor de la familia y en la pasión por la música?

- La música es algo que ha estado siempre presente en nuestra casa, porque yo he cantado toda mi vida. Cuando formamos el núcleo familiar, con mi mujer y los cuatros chicos, la música era un componente muy importante, entonces no costó mucho que alguno de ellos mostrara inclinación por la música, fue bastante natural, el ámbito era muy propicio para que sucediera algo así. Y descubro con placer y gran emoción que lo hacen con una profundidad y una sinceridad con respecto al arte que a mí me conmueve. Me siento reflejado en los sentimientos más lindos y más hermosos que fueron los que me llevaron un día a cantar.

- ¿Es usted responsable de esto o se declara inocente?

- (Risas) Creo que ellos eligieron por ellos mismos el camino del arte, de la música… Lo que pasa es que, es cierto, cuando mi nieto decidió dedicarse a la música, encontró un eco muy favorable en nosotros y de gente que ya trabajaba profesionalmente. Seguramente él habrá tomado nota de muchas cosas y seguro le servirá para su carrera, para lo que haya decidido hacer.

image Jairo, Yaco y Fran, amores compartidos (Foto Gentileza La Capital de Mar del Plata)

- ¿Las experiencias son transferibles?

- No sé si lo son. En este caso, las decisiones que han tomado tanto mi hijo Yaco como su hijo Fran, son espontaneas y absolutamente personales, y están relacionadas con una vocación. Creo que en los artistas las vocaciones son fundamentales; y si encuentran un camino para poder desarrollarlas, siempre van a tener el aliento de la gente que está a su lado...

-Pero dejar que cada uno haga su propio camino, con sus rosas y espinas…

- Por supuesto que cada uno tiene que seguir su propio camino y lo va encontrando poco a poco, con trabajo y dedicación. Los dos componentes clave por los que admiro a la gente que triunfa es que utiliza de la mejor manera posible el talento que le ha dado la naturaleza. El talento y el trabajo son dos elementos esenciales. No es un camino tan de rosas y espinas, es un camino; un camino abierto, grande y muy ancho, y hay que saber explorar con inteligencia.

- ¿Qué consejo le daría a su nieto, que recién empieza?

- No soy una persona de dar muchos consejos, pero el mejor consejo que podría darle a Fran es que haga lo que está haciendo, que continúe lo que él ya empezó, estudiar, prepararse. Ya lleva tres años trabajando el piano y el canto, y después de ese tiempo de trabajo en el conservatorio, el progreso ha sido ostensible. Tiene que seguir ese camino, es así, no hay otra manera. Uno puede hacerlo bien, sin conocer la técnica, pero creo que es más “a pesar de no conocerla”, porque cuando uno conoce la técnica, se facilitan mucho las cosas.

- Hoy por hoy ¿Quién está más orgulloso de cantar con quién?

- Creo que en este sentido, todos debemos sentir orgullo de cantar entre nosotros y juntos… Yo estoy absolutamente orgulloso de cantar con Yaco y con Fran, creo que es de las cosas más bonitas que me han pasado en mi vida.

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Jairo en San Juan