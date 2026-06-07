Julieta Cangemi y Joaquín Guevara llegan a San Juan con Canciones: "La idea es que suceda lo orgánico de emocionarse con las palabras"

El próximo 20 de junio la Sala Auditorium del Teatro del Bicentenario será el epicentro de una velada más que maravillosa, que promete emociones y habilitará a vivir un viaje musical que promete calar en lo más profundo de los sentimientos. Se trata del arribo del Dúo Cangemi – Gevara , artistas mendocinos de proyección nacional que por primera vez llegarán con su proyecto a San Juan, pero con una vinculación más que interesante con la provincia.

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DIARIO DE CUYO conversó con Julieta Cangemi, la voz femenina del dúo que, junto a Joaquín Guevara, promete interpretaciones que cruzan raíz, paisaje y testimonio en una experiencia única por primera vez en la provincia. Cómo nació la propuesta y con qué se encontrará el público.

“El armado comienza con la grabación de un corto que presentamos el año pasado en BAMV Fest Cuyo, en San Juan. Comenzó con la necesidad de poder generar una producción audiovisual con sonidos nuevos, cuidando el folclore nuestro argentino. La idea era tocarlo en vivo y que suceda lo orgánico de emocionarse con las palabras” , destacó la artista.

Indagando en el cancionero popular, con el foco puesto en la poesía más que en el género se ampliaron y fueron más allá de las fronteras del folclore, procurando no casarse con ningún género y lograr trascender con la palabra de cada propuesta musical. Fue así que la puesta se fue ampliando, incorporando músicos, escenografía y buscando salas que fueran el refugio de aquellas canciones elegidas.

En total el repertorio está compuesto por 18 temas que son interpretados por el dúo, acompañados de cuatro músicos, quienes procuran brindar un show sólido, cuidado, pensado para públicos diversos.

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La relación de Julieta Cangemi y Joaquín Guevara con San Juan

Ambos artistas son oriundos de Mendoza y tienen una larga trayectoria en sus rubros. Trabajando con ídolos de la escena nacional e internacional, también desembarcaron en San Juan en distintas oportunidades, con otros proyectos, siendo el 20 de junio la primera vez que llegan con algo propio.

Joaquín ha tenido participaciones en distintos proyectos musicales de la provincia, vinculado a los arreglos musicales. Su trabajo con Verónica Cangemi es uno de los ejemplos de su trayectoria en la provincia. Por su parte, la relación de Julieta con la provincia es familiar, ya que su abuela es oriunda de San Juan.

“Tuve la oportunidad de poder estar en la formación de canto de música popular que hace el Teatro del Bicentenario, ya que pude reemplazar como docente a Patricia Cangemi, que es mi madre. Estuve un mes trabajando en el teatro, donde pude conocer a maravillosos artistas de San Juan”, precisó Julieta.

Fuera de la escena cuyana ambos artistas tienen una interesante trayectoria. Joaquín compartió escenarios con Divididos, Lisandro Aristimuño, David Lebón, entre otros; además de hacer sido director musical de la Fiesta Nacional de la Vendimia en tres oportunidades. Además, realizó producciones musicales y arreglos para Nathy Peluso, Nahuel Pennisi y Catriel y Paco Amoros en el Tiny Desk. Actualmente se desempeña como director musical de Cazzu.

Por su parte, Julieta ha participado en diversos escenarios como la Fiesta Nacional de la Vendimia, la Fiesta de la Cosecha y CCK. También se desempeña como coach vocal de los artistas Pasado Verde, La Skandalosa Tripulación, Gauchito Club y Andrés Ciro Martínez.

Canciones en el Teatro del Bicentenario

El espectáculo será el 20 de junio a las 21:30 en el Teatro del Bicentenario y tiene una duración aproximada de 90 minutos. El repertorio pasará por tradicionales chacareras de Chango Nieto y clásicos del rock nacional que surgieron de la genialidad de Alberto Spinetta.

Las entradas tendrán un costo de $20.000 y se pueden conseguir de manera anticipada en tuentrada.com. Además, hay promociones y descuentos para estudiantes y jubilados que se pueden adquirir en las boleterías del teatro.

“Es una linda energía puesta en el proyecto. Creemos que esta bueno considerar la palabra y se van a encontrar con distintas composiciones de autores y autoras de distintos lugares y épocas”, finalizó Julieta Cangemi.