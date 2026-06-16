    • 16 de junio de 2026 - 18:13

    La Banda Sinfónica de la UNSJ celebra cuatro años con más música

    La agrupación hará un recorrido por las melodías más célebres del cine contemporáneo, en una función gratuita.

    La Banda Sinfónica de la UNSJ celebra su cuarto aniversario con el concierto Noche de Películas 3

    La Banda Sinfónica de la UNSJ celebra su cuarto aniversario con el concierto "Noche de Películas 3"

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    La Banda Sinfónica de la UNSJ celebra su cuarto aniversario con una atractiva propuesta. Bajo la conducción del profesor Franklin Moreno, el miércoles 17 de junio ofrecerá un concierto que fusionará las partituras más célebres del cine contemporáneo con la destreza instrumental de sus miembros en una velada inolvidable.

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    Este nuevo encuentro, bautizado como "Noche de Películas 3", promete transportar a la audiencia a través de un viaje sonoro por los universos de grandes producciones cinematográficas de la talla de Cómo entrenar a tu dragón, Volver al futuro y Piratas del caribe. La propuesta artística contará, además, con la destacada participación de la violinista Salma Auger en calidad de solista, añadiendo una textura emotiva al ensamble de vientos y percusión.

    Historia de la banda

    Nacida en el año 2022 en el seno del Departamento de Música de la Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes, esta formación artística se originó como una cátedra libre coordinada por los profesores Mariana Cuadra y Franklin Moreno. A lo largo de estos años, el proyecto ha consolidado una fisonomía única en la provincia, caracterizada por una composición diversa que integra de manera horizontal a docentes, alumnos y músicos idóneos de la comunidad local y regional.

    A diferencia de las estructuras orquestales tradicionales, la Banda Sinfónica focaliza su matriz tímbrica en los instrumentos de madera, metal y percusión, complementados de forma sutil por violonchelos y contrabajos. Su doble función -pedagógica y de extensión académica- se ve reflejada en sus convocatorias anuales abiertas, así como en un repertorio versátil que unifica la rigurosidad clásica, el folklore y las sinfonías latinoamericanas.

    La cita en el Cine Teatro Municipal de Capital

    Noche de Películas 3 (Concierto 4º Aniversario)

    • Dirección: Prof. Franklin Moreno

    • Solista invitada: Salma Auger (violín)

    • Día: miércoles 17 de junio

    • Hora: 21:00 h

    • Lugar: Cine Teatro Municipal de Capital (Mitre pasando Mendoza)

    • Entrada: gratuita (Retiro anticipado por boletería)

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